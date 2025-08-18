Lola Pendande aterra a Girona i visita Fontajau
La pivot andalusa ja és a la ciutat i avui ha aprofitat per visitar la que serà la seva nova casa els pròxims mesos
El primer fitxatge que va anunciar l’Spar Girona per a la temporada 2025-26, Lola Pendade, ja ha arribat a la ciutat on ha aprofitat per fer la seva primera visita oficial a Fontajau. La pivot andalusa ha aterrat a Girona després de disputar la temporada passada amb l’IDK Euskotren.
En la seva primera visita a la qual serà la seva nova casa, la jugadora s'ha familiaritzat amb l’entorn amb un primer contacte abans de començar la pretemporada. Durant la visita, Pendande ha coincidit amb la Laia Palau, amb qui ha tingut les seves primeres converses. A més a més, l’andalusa també ha aprofitat aquesta primera persa de contacte per visitar totes les instal·lacions entrant per primer cop als vestidors i trepitjant el paquet de Fontajau, ja com a gironina i no com a jugadora rival.
