Les seccions del Barça es veuen afectades pel ‘fair play’
Xavi O’Callaghan, responsable d’Esports Professionals del club, afirma que les seccions han de continuar sent "competitives" malgrat els ajustos per quadrar els comptes.
Fermín de la Calle
Fer comptes a Can Barça és complicat. Ser un club poliesportiu amb un equip masculí en una lliga a la qual li és exactament igual el que això implica hipoteca moltes decisions de l’entitat. Si bé és certa la complexitat de la gestió dels comptes del Barça, aquesta temporada les seccions han sigut les més damnificades. Per quadrar els números, la directiva ha executat un aval de set milions per poder reparar una desviació que, en gran manera, ve del cost de l’staff del primer equip masculí, el filial i el futbol formatiu. No obstant, aquest dèficit ha repercutit en les seccions, no en el masculí. "Apostar al màxim amb el que es tingui", va ser la conclusió que va defensar ahir Xavi O’Callaghan, responsable d’esports professionals del FC Barcelona.
"El fair play és una mesura de LaLiga que intenta calcular quina massa salarial esportiva té cada club. Aquesta és una part del pressupost. La massa salarial és tot aquell concepte aplicable al pagament dels esportistes del club: els sous, les variables, les primes, la Seguretat Social, les amortitzacions de traspassos... No té res a veure amb la despesa ordinària o els ingressos", va intentar concretar Xavi O’Callaghan en una roda de premsa en què des de l’entitat han volgut detallar com afecta el fair play les seccions. En la compareixença va posar sobre la taula les quantitats que gestiona l’entitat i va detallar a què es destina cada part del pressupost fora del primer equip masculí.
Per poder estructurar els comptes, aquests es divideixen en dos grans grups. Els actius inscriptibles i els no inscriptibles. Els primers són aquells que LaLiga té comptabilitzats, és a dir, la plantilla del primer equip masculí junt amb Hansi Flick i el seu segon, Marcus Song. Tota la resta de costos va a la carpeta de no inscriptibles. En aquest gran calaix hi ha diferents carpetes. Una per cada secció a més del Barça Atlètic, el futbol formatiu i la resta de staff del primer equip. El pressupost total de les despeses no inscriptibles és de 95 milions, tenint en compte que un terç d’aquestes van destinades a l’staff de Flick, el filial i el futbol formatiu.
Mercat inflacionat
Un dels equips més afectats per la situació econòmica del club és el femení. Les sortides (sis fins ara) s’han fet per alleugerir massa salarial, que aquest any està en 13,7 milions respecte a un pressupost que no s’ha augmentat. Els mateixos recursos, destinats a menys futbolistes a causa de l’augment de valor de mercat. "Hi ha hagut sortides perquè el club ha decidit optimitzar així els recursos. Té un milió més destinat a la seva massa salarial perquè el mercat està inflacionat i has de gastar més", va comentar el responsable.
El responsable d’esports professionals va remarcar que ni el bàsquet ni el futbol femení s’han excedit aquesta temporada passada pel que fa als seus pressupostos. Per al present curs, la massa salarial de les seccions és la següent: 28,750 milions al bàsquet, 13,75 al femení; 7,5 a l’handbol, 4 al futbol sala i 2 a l’hoquei patins. "La intenció és continuar sent competitius. No sempre el club que més gasta és el que guanya", va dir O’Callaghan.
