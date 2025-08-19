L'Spar Girona incorpora Mariam Coulibaly
La pivot arriba procedent del Joventut Badalona on va ser la jugadora més ben valorada de la temporada
L'Spar Girona ha anunciat la incorporació de la pivot maliana Mariam Coulibaly, procedent del Club Joventut Badalona, on la temporada passada va signar una de les temporades més dominants de la seva carrera, sent la jugadora més ben valorada de la Lliga Femenina Endesa.
Coulibaly, de 27 anys, es va formar al CB Islas Canarias, on va debutar a la Lliga Femenina la temporada 2015-16. Posteriorment, va fi txar pel Snatt’s Femení Sant Adrià, amb qui va disputar dues temporades a la LF Endesa, consolidant-se com una de les pivots joves amb més projecció del campionat. El 2019 va fer el salt a França, jugant al Landerneau, i l’any següent va tornar a la màxima categoria estatal amb l’IDK Euskotren, on va jugar durant quatre temporades abans de fitxar, l’estiu passat, per la Penya.
A Badalona ha signat la seva millor temporada a nivell estadístic i de reconeixement individual: 22 punts per partit amb un 61,6 % en tirs de dos, 10,8 rebots i una valoració mitjana de 29, liderant així la lliga en aquest apartat. Va ser escollida MVP de la jornada fins a 12 cops en 30 jornades, va formar part del millor cinc ideal de la LF Endesa i va competir amb Chloe Bibby per l’MVP final de la competició.
El director esportiu de l'equip, Pere Puig, s'ha mostrat molt content amb la incorporació de la pivot de Mali: “Amb el fitxatge de Coulibaly buscàvem una pivot clàssica, amb presència a dintre la pintura. A més s’hi afegeix una molt bona mà, que encara la fa més valuosa. Una jugadora experimentada a la nostra lliga, encara que debutarà a l’EuroLeague Women, però estem convençuts que ho farà molt bé. La seva presència ens ajudarà a tenir més espais a les nostres exteriors, que amb el joc alegre que busca en Roberto tindran més eficiència”.
Coulibaly és la desena jugadora confirmada de l’Spar Girona per a la temporada 25-26.
