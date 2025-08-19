Mindaugas Susinskas i Derek Needham ja han arribat a Girona
Els jugadors del Bàsquet Girona comencen a arribar a la ciutat abans del pròxim dilluns que és quan començarà els primers entrenaments de pretemporada
El Bàsquet Girona comença dilluns que ve la pretemporada i poc a poc van arribant a la ciutat els jugadors que treballaran a les ordres de Moncho Fernández. El primer en arribar a Fontajau va ser fa uns dies Otis Livingston. Avui ha fet el mateix Derek Needham, un altre dels fitxatges d’aquest estiu. El base nord-americà amb passaport montenegrí ha arribat a la ciutat i ha fet la seva primera presa de contacte amb el club, on ha estat rebut pel General Manager del club, Xus Escosa, qui li ha mostrat el pavelló i els espais on es desenvoluparà la preparació de l’equip.
A més a més, ara al vespre, ha aterrat a Barcelona Mindaugas Susinskas, que viurà la seva tercera temporada al club. S’espera que en els propers dies acabin d’arribar tots els jugadors disponibles, tot i que alguns, com Guillem Ferrando, concentrat amb Espanya, haurà d’afrontar abans els diferents compromisos internacionals, com ara l’Eurobàsquet de Letònia, Xipre, Finlàndia i Polònia.
