Torna el Torneig de l'Estany: «És quan ve més gent al camp en tota la temporada»
Les semifinals Peralada-Figueres i Banyoles-Olot obren aquest vespre la 56a edició del torneig banyolí
L’estiu a Banyoles no seria el mateix sense el Torneig de l’Estany. La cita futbolera per excel·lència a la capital del Pla de l’Estany arriba enguany a la 56a edició, que es disputà des d’avui i fins dijous amb la participació de l’amfitrió Banyoles, Olot, Peralada i Figueres. «En ple mes d’agost, quan tots els equips engeguem motors de nou, hi ha un esdeveniment esportiu amb clubs històrics, normalment de la província, a la ciutat. Caram! Genera molta expectativa. És la vegada que acumulem més gent al camp durant tot l’any», explica entusiasmat el president del club banyolí, que organitza el torneig, Lluís Matamala.
Per a Matamala, és un honor seguir acollint el Torneig de l’Estany al Municipal Miquel Coromina i Moretó. «Són partits de preparació de nivell. A més a més, és xulo perquè sol coincidir amb la festa major de Banyoles. És una bona jornada per viure els vespres a l’estadi. S’hi acumula molta gent del món del futbol: representants, futbolistes, presidents, delegats de la FCF... Són aquells dies en els quals ve tothom», celebra.
El Torneig de l’Estany fa més de mig segle que es disputa i la il·lusió és igual, o major, que el primer any (1969). «No costa gens organitzar-lo, al contrari. Tots els clubs als quals convidem estan súper agraïts de participar-hi i així ens ho verbalitzen», explica el president. Respecte a l’estiu passat, repeteixen tots: Olot (Segona RFEF), Peralada (Tercera RFEF) i Figueres (Primera Catalana). Avui es juguen les semifinals, Peralada-Figueres (19.30 h) i Banyoles-Olot (21.30 h). Dijous, la final (21.30 h) i la consolació (19.30 h).
«Històricament, hi ha hagut moltes edicions amb clubs que tenen el seu prestigi, al torneig: Girona, Barça B, Espanyol B... Els últims anys ha anat quedant un torneig amb els quatre clubs que hi participem aquest estiu i estem molt satisfets, és d’agrair que vulguin venir. Demanar ara al Girona que vingui no tindria sentit, a part que hi ha la limitació de la gespa artificial. Ara bé, el Girona B sí que seria un equip que ens agradaria que agafés protagonisme en les pròximes edicions», comenta Matamala. Els olotins són els vigents campions.
El Banyoles va tornar als entrenaments el dilluns de la setmana passada per preparar-se per al Torneig de l’Estany: «És especial, tant a nivell estimulatiu, motivacional, de responsabilitat... Són partits intensos que ens ajuden molt en la preparació». L’objectiu d’aquesta temporada dels banyolins estarà marcat pels resultats del dia a dia. «Ja fa uns anys que estem a Primera Catalana i sempre tenim la il·lusió d’estar a la part alta. La categoria és exageradament igualada. Anirem partit a partit», conclou.
