Deu caps de setmana amb programa doble a Fontajau

Bàsquet Girona i Spar coincidiran una desena de vegades aquesta temporada i permetran al club alliberar el pavelló per organitzar-hi d’altres esdeveniments

Berta Ribas saludant l’afició amb d’altres jugadors de l’Spar Girona la temporada passada.

Berta Ribas saludant l'afició amb d'altres jugadors de l'Spar Girona la temporada passada. / David Aparicio

Jordi Roura

Girona

El Bàsquet Girona i l’Spar coincidiran aquesta temporada deu caps de setmana a Fontajau. És una xifra considerable de partits i una voluntat del club que, en funció de les possibilitats, volia disposar també de dates lliures, sense bàsquet, per poder organitzar al pavelló d’altres activitats extraesportives. En plena negociació de la concessió amb l’Ajuntament, el Bàsquet Girona ja treballa en la possibilitat de dur a la instal·lació concerts, espectacles, congressos o qualsevol altra activitat que permeti donar-li més usos i, per tant, augmentar els ingressos. Tot per fer viable el projecte esportiu amb un equip masculí a l’ACB i el femení a la Lliga Femenina.

Les coincidències seran moltes a la primera volta i menors a partir del febrer, per les aturades que faran les diferents competicions per finestres FIBA o les diferents copes. Els horaris dels partits estan per definir. Històricament l’Uni ha jugat com a locals els diumenges a les 18h (fixar-ho correspon als clubs, llevat de partits que vagin per Teledeporte), però això haurà d’anar vinculat amb el que decideixi l’ACB, que encara no ha fixat els seus. Si el Bàsquet Girona ha de jugar un diumenge al matí o dissabte al vespre, l’Spar podrà seguir el diumenge a la tarda, per exemple. Des del club es veu bé la idea de vendre caps de setmana amb programa doble, més que no pas que els dos equips haguessin jugat en setmanes alternes com a locals.

Si en deu jornades hi haurà coincidència, en vuit més a Fontajau hi haurà entre octubre i finals d’abril partits d’un o altre equip. En tot aquest termini, només quedaran 12 caps de setmana lliures, amb el pavelló disponible per a d’altres esdeveniments si fos necessari.

Aquesta temporada sobretot hi haurà empatx de bàsquet per Nadal, amb dobe ració el 20/21 de desembre, el 3/4 de gener i el 10/11 de gener. A tot això, a més, caldria afegir-hi els partits d’Eurolliga de l’Spar.

Les 10 coincidències a Fontajau

Cap de setmana i partits

  • 11/12 octubre

Bàsquet Girona-UCAM

Spar Girona-Ferrol

  • 24/25 octubre

B.Girona-G. Canària

Spar Girona-Araski

  • 7-8-9 novembre

Bàsquet Girona-Barça

Spar Girona-Leganés

  • 6/7 desembre

Bàsquet Girona-Breogán

Spar Girona-Euskotren

  • 20/21 desembre

Bàsquet Girona-Tenerife

Spar Girona-València

  • 3/4 de gener

Bàsquet Girona-Bilbao

Spar Girona-Avenida

  • 10/11 gener

B. Girona-Baskonia

Spar Girona-.Joventut

  • 31 gener/1 febrer

Bàsquet Girona-Burgos

Spar Girona-Estepona

  • 6/7/8 març

Bàsquet Girona-Unicaja

Spar Girona-Saragossa

  • 18/19 abril

Bàsquet Girona-València

Spar Girona-Jairis

