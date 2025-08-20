Geben i Maric arriben a Fontajau abans d’iniciar la pretemporada

Els jugadors del Bàsquet Girona s'instal·len a la ciutat abans de tornar a la feina

Maric i Moncho es troben a Fontajau.

Maric i Moncho es troben a Fontajau. / Bàsquet Girona

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Els jugadors de la plantilla del Bàsquet Girona continuen aterrant a la ciutat per instal·lar-se abans que comenci la pretemporada dilluns vinent. Avui, ha sigut el torn de Nikola Maric i Martinas Geben a pocs dies per finalitzar les vacances. El pivot de Trebinje ha visitat el pavelló de Fontajau per primera vegada, després que el club anunciés el seu fitxatge aquest estiu, i s'ha trobat a Moncho Fernández; mentre que Geben ha arribat per la tarda.

En els pròxims dies es duran a terme les revisions mèdiques habituals.

