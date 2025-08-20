Geben i Maric arriben a Fontajau abans d’iniciar la pretemporada
Els jugadors del Bàsquet Girona s'instal·len a la ciutat abans de tornar a la feina
Els jugadors de la plantilla del Bàsquet Girona continuen aterrant a la ciutat per instal·lar-se abans que comenci la pretemporada dilluns vinent. Avui, ha sigut el torn de Nikola Maric i Martinas Geben a pocs dies per finalitzar les vacances. El pivot de Trebinje ha visitat el pavelló de Fontajau per primera vegada, després que el club anunciés el seu fitxatge aquest estiu, i s'ha trobat a Moncho Fernández; mentre que Geben ha arribat per la tarda.
En els pròxims dies es duran a terme les revisions mèdiques habituals.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre