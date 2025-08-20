Mariam Coulibaly: "Feia molts anys que volia jugar a Girona"
La nova pivot de l'Spar Girona s'ha mostrat satisfeta de la gran temporada passada que va fer i contenta del seu fitxatge per a l'equip d'Íñiguez
La nova incorporació per a l’interior de l’Spar Girona, Mariam Coulibaly, s’ha mostrat contenta del seu fitxatge pel club, ja que “fa molts anys volia jugar a Girona”. Durant les primeres declaracions com a nova pivot de Roberto Íñiguez, Coulibaly ha comentat que la seva fortalesa dins de la pista és “jugar a la pintura”, perquè basa el seu estil de joc en “el contacte i el físic”. Tot i ser “una 5 forta”, ha remarcat que “puc fer una mica de tot, ja que anoto de tres”.
La jugadora de Mali arriba després d’una temporada brillant amb el Joventut Badalona, on va ser una de les més destacades de la plantilla amb 22 punts per partit, un 61,6 % en tirs de dos, 10,8 rebots i una valoració mitjana de 29. Ha explicat que la feina de la passada temporada “m’ha permès poder fitxar per aquest equip”.
El propòsit de Coulibaly, una de les cinc jugadores escollides en el millor quintet de la LF Endesa la passada temporada, és “ajudar al grup i sumar una nova experiència”. A més, ha conclòs amb un missatge a l’afició de l’Spar: “Esteu llestos de veure’m a la pista?”, tot afegint que per part seva “faré el que faci falta per a complaure-us”, expressava.
