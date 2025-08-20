El torneig de Platja d’Aro, a preus populars
Veure l’Spar-Santfeliuenc del dia 11 val 5 euros i l’endemà el duel entre el Bàsquet Girona i el Barça, 10, amb la idea d’omplir la instal·lació
El Bàsquet Girona ha posat a la venda les entrades per a l’estrena del primer partit de pretemporada en territori gironí del primer equip masculí i femení. El Palau d’Esports i Congressos serà l’escenari d’aquestes cites, els dies 11 i 12 de setembre, en el marc de la primera edició del Torneig de Bàsquet de Platja d’Aro, una cita que reunirà quatre equips destacats del bàsquet català en dos partits d’alt nivell, per tant, una oportunitat única per veure els equips gironins a la ciutat baix-empordanesa.
El primer partit serà dijous 11, quan l’Spar Girona s’enfrontarà al Santfeliuenc (19:00 h). Les entrades per a aquest duel tenen un cost de 5 € les generals i 20 € a la fila 0 (a peu de pista). Divendres 12 arribarà el torn del partit entre el Bàsquet Girona i el Barça (20:30 h), amb un cost de 10 € les generals i de 25 € a la fila 0.
Des d'aquest dimecres els tiquets, que no són numerats, es poden adquirir a través del web oficial del club. Això sí, cal tenir en compte que l’aforament és limitat, de manera que la venda acabarà quan s’hagin exhaurit totes les existències.
