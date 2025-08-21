LA SITUACIÓ BLAUGRANA
El Barça s’assegura Montjuïc per si no reobre el Camp Nou
La directiva de Joan Laporta ha tancat un acord amb BSM (Barcelona Serveis Municipals) per poder utilitzar una altra vegada el recinte olímpic durant la primera fase de la Lliga de Campions.
Francisco Cabezas
El temps s’esgota i el nou Camp Nou continua sense poder obrir-se. La directiva de Joan Laporta ja no va poder complir el termini fixat perquè el trofeu Joan Gamper es jugués el 10 d’agost al nou estadi. I ara, per si de cas, el club s’assegura tenir reservat Montjuïc, la seva llar de lloguer durant les dues últimes temporades, per disputar la primera fase de la Champions, segons va avançar ahir Mundo Deportivo. Així ho van corroborar fonts del club blaugrana. És el pla b que, en realitat, es tracta del pla A de la junta de Laporta, que veu com tots els seus plantejaments inicials han quedat difuminats pel retard en les obres, i que han convertit aquest retorn en una història de frustració i retards.
El Camp Nou s’havia d’obrir, i de manera parcial, el novembre de l’any passat, coincidint amb el 125è aniversari de la fundació del club. Les obres seguien, i a pas més lent del previst, les grues de Limak, la multinacional turca, dominaven el paisatge i el gran acte per commemorar tan assenyalada efemèride es va celebrar al Gran Teatre del Liceu. Ni es va trepitjar el Camp Nou. Ni tampoc el gener passat, una altra data de la directiva. Ni al febrer. Ni tan sols el març, l’opció que semblava més prudent anunciada des de l’interior de la junta. I així, nou mesos després, fins a arribar al Gamper, anunciat pomposament pel club incloent el president Joan Laporta com l’actor principal d’un espot publicitari. El president va mostrar després la seva incomoditat amb la situació. Al final, el Barça-Como es va jugar a l’Estadi Johan Cruyff, amb tot just 6.000 espectadors.
Sense certificat d’obres
Ara, davant el temor que el nou termini tampoc es compleixi al no haver pogut encara obtenir el certificat de final d’obra per a les zones de la Tribuna i Gol Sud, la directiva blaugrana ha activat el pla b firmant amb Barcelona Serveis Municipals (BSM) l’acord per garantir-se la carta de l’Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc fins al febrer. O sigui, inclouria tota la primera fase de la Champions. Fins a un possible play-off per entrar en els vuitens de final del torneig europeu. Amb aquesta mesura, el club té a la mà el que demana la UEFA: jugar els quatre partits d’aquesta lligueta inicial i el play-off en un mateix estadi.
Pendents de Post Malone
En aquest pacte no apareix, però, el Barça-València, corresponent a la quarta jornada de la Lliga, previst per al cap de setmana del 13 i 14 de setembre. La patronal dels clubs encara no ha definit aquesta data definitiva. No s’han posat a la venda tampoc les localitats. I es desconeix, per tant, on es jugarà aquest partit, malgrat que s’han manejat diverses opcions. No hi ha encara escenari perquè el divendres 12 s’ha de celebrar un concert de Post Malone a la muntanya olímpica, per la qual cosa la junta de Laporta, que no ha informat els abonats sobre tots aquests retards, busca alternatives.
El Barça necessita, això sí, per poder reobrir el Camp Nou, rebre el certificat final d’obra, requisit imprescindible per saber si l’Ajuntament concedeix la llicència de primera ocupació. La idea de Laporta d’obrir el nou Camp Nou de manera parcial, acollint 27.000 espectadors en el Gol Sud i Tribuna, es va diluint. Les últimes inspeccions revelen múltiples incidències que Limak busca resoldre mentre el temps juga en contra.
