El Barça-València es podria jugar a Montilivi
El Barcelona elimina l'Spotify Camp Nou de les referències al partit i obre una possible via perquè es jugui a Girona
Pascu Calabuig
Faltant menys d'un mes per a la disputa de la jornada 4 de la Lliga, el València CF i LaLiga desconeixen quin serà l'escenari del partit entre el FC Barcelona i l'equip de Mestalla. L'última hora sobre l'assumpte passa perquè aquest dijous, 21 d'agost, el club català ha eliminat de la seva pàgina web i plataformes de compra d'entrades l'Spotify Camp Nou com a seu de la trobada.
Segons Helena Condis, de la Cadena Cope, "cada dia que passa es converteix en un miracle, en un impossible, que el Barça-València del cap de setmana del 13-14 de setembre es jugui en aquesta data al Camp Nou". La periodista va afegir un nou escenari com a possible amfitrió del duel entre blaugranes i blanc-i-negres, l'estadi de Montilivi, a Girona.
"Ja s'ha parlat de l'opció de portar el partit a Montilivi, perquè el Girona jugarà fora aquell cap de setmana, si bé encara no s'ha sol·licitat res", va indicar Condis a 'El Partidazo'. "Si s'ha de jutjar per les imatges i el que ens expliquen encara existeixen moltes deficiències i zones precàries, amb enderrocs, que comprometen la seguretat dels espectadors al Camp Nou", va afegir.
La idea que tenia el Barcelona era poder reobrir l'estadi reformat amb un límit de 27000 espectadors, distribuïts darrere de les porteries i Tribuna. No obstant això, les graderies no estan totalment preparades i es troben amb enderrocs, la qual cosa podrien comprometre la seguretat de les persones. Per això, segons la Cope, "ningú s'atreveix a signar avui dia el certificat final d'obra perquè les conseqüències penals podrien ser greus".
En aquests moments, el FC Barcelona no té, de part de l'Ajuntament, la llicència de primera ocupació per a l'Spotify Camp Nou, així que la gran pregunta a hores d'ara és... On es jugarà el Barcelona-València? Per al València CF i la seva afició és una absoluta incògnita quants aficionats valencianistes podran disposar d'entrada i desplaçar-se per fer costat el seu equip i on haurà de ser.
Montjuïc, impossible per un concert
El pla alternatiu passava per Montjuïc, on el Barça ha jugat en els últims mesos com a local. Però aquest mateix cap de setmana està previst un concert de Post Malone per al 12 de setembre, la qual cosa impedeix la seva utilització. La coincidència de dates ha deixat al club sense la seva principal basa i ha obligat a explorar altres alternatives.
