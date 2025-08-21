Bordils-Granollers: doble festa major al Blanc-i-Verd
L’equip de Gerard Farrarons es prepara per rebre demà (20.30) un equip Asobal en les semifinals de la Supercopa de Catalunya, al bell mig dels dies grans del poble
La repicada de campanes, el pregó i un concert d’havaneres obriran aquest vespre la festa major de Bordils. Una celebració que es viurà per partida doble perquè demà (20.30), enmig d’aquests quatre dies grans, el pavelló Blanc-i-Verd també viurà la seva pròpia celebració veient-hi passar un equip Asobal com el Granollers. I no és un rival qualsevol: la temporada passada va acabar segon, només superat pel Barça, i aquest curs disputarà l’EHF European League tot i que per mèrits hauria pogut tastar la Champions.
«Ens ho prenem com un premi per a l’equip», reflexiona el tècnic Gerard Farrarons, que aplaudeix la intensitat que van posar els seus jugadors al final de la temporada passada a la Copa Catalana. Segons ell «quan acaba la lliga seguir motivat i lluitant a la Copa és difícil i nosaltres ho vam fer. Vam acabar bé el campionat i això ens va permetre arribar a la final i superar l’OAR Gràcia (33-30). Els vallesans són l’altre semifinalista de la Supercopa i avui s’enfronten al Barça. Hauria sigut maco veure els blaugranes a Bordils per allò del retorn dels germans Cikusa a casa.
«El Barça hauria tingut molts al·licients, però el Granollers és un equip molt potent, ple de primeres espases. Tenen Adrià Figueras, Bruno Reguart, Pablo Urdangarín, Pablo Guijarro... la temporada passada van ser segons de l’Asobal i fins i tot van guanyar al Palau Blaugrana retardant uns dies la celebració del títol de lliga del Barça. És un luxe veure’ls a Bordils», relata Farrarons. S’espera un ple fins la bandera al Blanc-i-Verd per veure un duel on els locals voldran gaudir de l’experiència i seguir preparant el debut a la lliga de Primera Nacional programat per mitjans setembre. Farrarons manté el bloc del curs passat, amb la incorporació del jove Eloi Nievas, del segon equip, i les baixes de Robert Hospital (que es retira després del partit de demà i rebrà un homenatge) i Gerard Perals. L’equip s’entrena des de fa setmanes i tot i que potser arribarà al partit «una mica cansat per la càrrega de treball», aspira a plantar cara a un dels grans de l’handbol espanyol.
El Bordils aprofitarà, a més, el duel per retre homenatge a l’històric capità del Granollers Antonio García, que es va retirar al final de la temporada passada. Ho va fer sent designat el jugador més valuós de l’última lliga Asobal. El Bordils vol fer-li un reconeixement pel significat de la seva carrera esportiva, juntament amb d’altres que farà a exjugadors del club. L’entrada al partit és gratuïta i es recomana arribar al Blanc-i-Verd amb antel·lació per assegurar-se un lloc.
Mirar amunt
Sobre la temporada, Gerard Farrarons, que va viure com a jugar els gloriosos anys a Plata, assegura que volen mirar amunt. «Intentar-ho ho intentem cada any, però el grup català de Primera Nacional és duríssim i el problema és que per quedar primer o segon i arribar a les fases has de ser molt regular. El que volem és millorar cada any fins el punt de ser competitius tots els partits. Tenim una plantilla molt jove i el que volem és anar guanyant experiència i anar fent passos endavant. Sempre és complicat però el nostre objectiu és estar enganxats al grup de dalt», assegura el tècnic. A la categoria el Bordils hi competirà amb dos equips gironins més, el Sarrià i el Banyoles, que hi torna després de l’ascens del curs passat.
