L’Spar Girona debutarà a Viladecans en la pretemporada

El conjunt de Roberto Íñiguez afegeix un nou partit amistós al seu calendari, disputant el primer duel el divendres 5 de setembre contra el DISHELEC 65 Viladecans

L'Spar Girona en el darrer partit de Lliga de l'any passat a Fontajau.

L'Spar Girona en el darrer partit de Lliga de l'any passat a Fontajau. / David Aparicio

L’Spar Girona afegeix un nou duel a la seva pretemporada, que passarà a ser el primer compromís del curs 2025/26. El conjunt dirigit per Roberto Íñiguez visitarà el DISHELEC 65 Viladecans (LF2) el divendres 5 de setembre a les (20:00 h), en l’estrena del nou projecte gironí.

L'estrena a Viladecans és l'únic enfrontament afegit a la pretemporada, per tant, després del primer duel l’equip manté la resta del calendari previst: el 10 de setembre a Andorra contra el Toulouse (19:00 h) i l’endemà, 11 de setembre, al Torneig de Platja d’Aro davant el CB Santfeliuenc (19:00 h).

Pel que fa a la Lliga Catalana Femenina, l’Spar Girona jugarà la semifinal el dissabte 20 de setembre a les (12:30 h) a Tarragona. En cas de victòria, la final tindrà lloc diumenge 21 a les (16:30 h) al mateix escenari. La preparació es completarà el 26 de setembre a Fontajau, amb la presentació oficial de l’equip davant l’afició i un nou enfrontament contra el Toulouse, vigent campió de la LF2 francesa.

