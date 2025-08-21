L’Spar Girona debutarà a Viladecans en la pretemporada
El conjunt de Roberto Íñiguez afegeix un nou partit amistós al seu calendari, disputant el primer duel el divendres 5 de setembre contra el DISHELEC 65 Viladecans
L’Spar Girona afegeix un nou duel a la seva pretemporada, que passarà a ser el primer compromís del curs 2025/26. El conjunt dirigit per Roberto Íñiguez visitarà el DISHELEC 65 Viladecans (LF2) el divendres 5 de setembre a les (20:00 h), en l’estrena del nou projecte gironí.
L'estrena a Viladecans és l'únic enfrontament afegit a la pretemporada, per tant, després del primer duel l’equip manté la resta del calendari previst: el 10 de setembre a Andorra contra el Toulouse (19:00 h) i l’endemà, 11 de setembre, al Torneig de Platja d’Aro davant el CB Santfeliuenc (19:00 h).
Pel que fa a la Lliga Catalana Femenina, l’Spar Girona jugarà la semifinal el dissabte 20 de setembre a les (12:30 h) a Tarragona. En cas de victòria, la final tindrà lloc diumenge 21 a les (16:30 h) al mateix escenari. La preparació es completarà el 26 de setembre a Fontajau, amb la presentació oficial de l’equip davant l’afició i un nou enfrontament contra el Toulouse, vigent campió de la LF2 francesa.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona