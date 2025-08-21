L'Spar Girona confirma l'arribada d'Arica Carter
L'escolta nord-americana amb passaport azerbaidjanès, procedent de l'Avenida, signa per una temporada
L'Spar Girona continua configurant la seva plantilla per a la nova temporada. Aquest dijous ha anunciat la incorporació d'Arica Carter, procedent del Perfumerías Avenida. L'escolta estatunidenca amb passaport azerbaidjanès, signa per un any amb el club gironí.
Carter es va formar a la Universitat de Louisville, on va jugar cinc temporades (2014–2019) a la NCAA amb les Cardinals. El 2019 va ser escollida en el draft de la WNBA en la tercera ronda, en la posició número 32, pels Phoenix Mercury, amb qui va debutar aquell mateix any.
La seva trajectòria internacional va començar al Nissan CB Al-Qázeres Extremadura (2019–2020) i va continuar al Movistar Estudiantes (2020–2022), on va destacar fins a ser escollida millor aler de la Lliga Femenina Endesa el 2022. Posteriorment, va jugar al Panathinaikos (2022–2023). La temporada 2023/24 la va iniciar al Hozono Global Jairis i, a mitja campanya, va fitxar pel Perfumerías Avenida, on ha completat també la temporada 2024/25.
En la seva última temporada abans d’arribar a l’Spar Girona, amb el Perfumerías Avenida, va disputar 27 partits a la Lliga Femenina Endesa amb una mitjana d’11,9 punts, 2,5 rebots, 3 assistències, 1,5 pilotes recuperades i una valoració d’11 per partit. També va disputar 12 partits a l’EuroLeague Women, amb una mitjana de 10,7 punts, 3,5 assistències i una valoració de 10,3 per partit.
Amb una gran fiabilitat des del perímetre, capacitat per generar joc i solidesa defensiva, Carter aportarà experiència i desequilibri a la línia exterior de l’Spar Girona. El director esportiu, Pere Puig, valora que "amb l’arribada de Carter el que hem buscat és un combo: una jugadora que ens ajudi a la posició de base i escorta, una jugadora anotadora i una bona defensora. Ha de ser una de les referents de l’equip. Tenim moltes esperances amb ella. Té molta experiència a la lliga i està acostumada a jugar-se tirs importants".
Carter és l'onzena jugadora confirmada de la plantilla, que gairebé es dona per tancada a falta de l'arribada d'una jugadora jove.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona