Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton
El central txec posarà rumb a Anglaterra per uns 30 milions d’euros i jugarà amb qui també va ser defensa del Girona Santi Bueno
El Girona pot veure en les pròximes hores com Ladislav Krejci podria possar rumb a Anglaterra per unir-se al Wolverhampton Wanderers per uns 30 milions d’euros (la clàusula del jugador). L’interès d’ahir del conjunt anglès pel defensa semblava que podria haver-se allargat durant aquesta setmana i escaig que queda per posar punt final al mercat de fitxatges, però els Wolves han apretat fort i voldrien tancar l’incorporació l’abans possible.
El central txec, que va fitxar per l’equip de Míchel la temporada passada per 12 milions d’euros procedent de l’Sparta de Praga, seria l’opció idònia del club per guanyar el marge econòmic necessari que fins al moment no tenia, i així poder encarar amb més tranquil·litat les noves incorporacions per acabar de confeccionar la plantilla d’aquesta temporada. Malgrat perdre un dels jugadors del conjunt gironí que més minuts va disputar en la passada Lliga EA Sports (2.439), la necessitat d’una venda fa que la proposta dels anglesos sigui irrefusable des de Montilivi. A més, amb la incorporació del defensa cedit pel City, Vitor Reis, el Girona podria remplaçar la posició del txec sense veure’s tant perjudicat.
Amb una xifra irrebutjable per part del club, el jugador marxarà després de tan sols una temporada a Montilivi com a blanc-i-vermell i seguirà el mateix camí que en el seu dia va fer Santi Bueno. D’aquesta manera, dos dels defenses de la plantilla anglesa dirigida per Vitor Pereira seran exjugadors del Girona.
Tot i aquesta sortida, des de la direcció esportiva del Girona ja es té encarrilada la pròxima peça per a Míchel. Es tracta del lateral esquerre de l’Aston Vila, cedit durant el darrer any al Nottingham Forest, Álex Moreno. El jugador arribarà avui a Girona després de rescindir l’any de contracte amb el Vila i ho farà lliure, per cobrir el lloc que ha deixat Miguel Gutiérrez amb la seva marxa al Nàpols.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona