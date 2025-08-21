Cubarsí, Sergi Cardona, Pau López, Chavarría...: L'onze gironí que triomfa a Primera Divisió
Roca (Girona); Cubarsí (Barça); Chavarría, Balliu i Gumbau (Rayo); Cardona (Vila-rea); Carreras (Espanyol); Álvaro (Elx); Pau López (Betis); Brugué (Llevant); i Ilyas (Oviedo) juguen a l’elit
Si no fos per les posicions naturals, Girona podria tenir el seu equip particular. És pot fer, tenint en compte que molts dels seus jugadors són versàtils i es poden adaptar als diferents llocs del terreny de joc. Un total d’onze futbolistes de les comarques gironines representen la província aquesta temporada 2025-26 a la Primera Divisió vestint les samarretes dels seus respectius clubs. Els escollits són Joel Roca (Girona); Pau Cubarsí (Barça); Pep Chavarría, Ivan Balliu i Gerard Gumbau (Rayo Vallecano); Sergi Cardona (Vila-real); Jofre Carreras (Espanyol); Álvaro Rodríguez (Elx); Pau López(Betis); Roger Brugué (Llevant); i Ilyas Chaira (Oviedo). Tots ells tenen la seva història i coincidiran enguany a la la màxima categoria del futbol estatal.
1. Joel Roca (Girona)
Joel Roca (Camprodon, 2005) ha tornat al primer equip del Girona per quedar-se. L’extrem, de 20 anys, que ja va gaudir d’una primera experiència a l’elit la temporada 2022-23, ha entrat per la porta gran aquest curs a l’equip de Míchel Sánchez, després de marcar en el debut a la Lliga contra el Rayo a Montilivi (1-3) i ser l’autor del primer gol blanc-i-vermell. Sens dubte, va aprofitar de la millor manera la cessió al Mirandés per convertir-se en un futbolista de primer nivell. Té contracte fins al 2029.
2. Pau Cubarsí (Barça)
Pau Cubarsí (Estanyol, 2007) és la gran promesa del futbol gironí. El central, de 18 anys, va debutar al primer equip del Barça la temporada 2023-24 i, des de llavors, ha tingut una trajectòria espectacular. Aquest curs, ha assumit el lideratge de la defensa de l’equip de Hansi Flick arran de la sortida d’Iñigo Martínez. Com va demostrar en l’estrena davant el Mallorca (0-3), no necessita experiència ni veterania per donar fiabilitat i joc als seus. El conjunt blaugrana aspira a tots els títols. Té contracte fins al 2029.
3. Pep Chavarría (Rayo)
Pep Chavarría (Figueres, 1998) s’ha forjat com a futbolista de Primera al Rayo. El lateral, de 27 anys, va començar la quarta temporada consecutiva a l’equip madrileny sent titular en la visita a Montilivi (1-3) i debutarà avui a Europa en la prèvia de la Conference League -el partit de l’anada davant el Neman Hrodna es disputa a Hongria (20.00 h)-. S’ha guanyat la confiança absoluta d’Iñigo Pérez, qui l‘ha convertit en un dels jugadors més utilitzats. Té contracte fins al 2030.
4. Ivan Balliu (Rayo)
Ivan Balliu (Caldes de Malavella, 1992) es troba en una etapa més madura de la seva carrera futbolística. El lateral, de 33 anys, no va jugar el primer partit de Lliga davant el Girona (1-3), però estava a la banqueta per ajudar els d’Iñigo Pérez quan fes falta. L’internacional albanès acumula més d’un centenar de partits amb l’equip de Vallecas i aquesta és la seva cinquena temporada consecutiva al club madrileny. El seu protagonisme ha anat disminuint amb el temps, però continua tenint un paper important. Té contracte fins al 2027.
5. Gerard Gumbau (Rayo)
Gerard Gumbau (Campllong, 1994) ha començat un curs d’allò més il·lusionant al Rayo. El migcampista, de 30 anys, hi compleix la seva segona temporada consecutiva després que el Granada, amb qui té contracte fins al 2027, accedís a cedir-lo de nou al club madrileny per una clàusula del contracte que li permet anar-se’n prestat a un equip de Primera. Com va fer el curs passat, és l’encarregat d’aportar minuts i experiència al mig del camp. Divendres passat davant el Girona, va entrar en el minut 70 per Pedro Díaz.
6. Sergi Cardona (Vila-real)
Sergi Cardona (Lloret de Mar, 1999) s’ha convertit en un dels jugadors més diferencials de l’equip de Marcelino García Toral. El lateral, de 26 anys, va ser titular en l’estrena contra l’Oviedo (2-0) i enguany debutarà a la Champions. Amb contracte fins al 2027, ha despertat l‘interès de diversos clubs europeus.
7. Jofre Carreras (Espanyol)
Jofre Carreras (Girona, 2001) està totalment consolidat a l’Espanyol. L’extrem, de 24 anys, ha encetat la seva tercera temporada al primer equip perico, després de formar-s’hi i jugar-hi bona part de la seva carrera. Va ser titular en el triomf inaugural contra l’Atlètic (2-1). Té contracte fins al 2029.
8. Álvaro Rodríguez (Elx)
Álvaro Rodríguez (Palamós, 2004) persegueix el somni de ser futbolista de Primera amb l’Elx. Després de no entrar en els plans de Xabi Alonso per al primer equip del Madrid, el davanter, de 21 anys, ha fitxat per l’equip il·licità, on tindrà els minuts que necessita. Ja va ser titular en la primera jornada contra el Betis (1-1). Té contracte fins al 2029.
9. Pau López (Betis)
Pau López (Sant Esteve de Llémena, 1994) ha trobat al Betis l’oportunitat que buscava. El porter, de 30 anys, ha convençut a Manuel Pellegrini, que li va donar la titularitat en l’estrena davant l’Elx (1-1). Set anys després del debut amb el conjunt verd-i-blanc, va tornar a defensar els seus colors. Té contracte fins al 2028.
10. Roger Brugué (Llevant)
Roger Brugué (Bàscara, 1996) viu un moment molt dolç. L’extrem, de 28 anys, per fi ha complert el somni de ser futbolista de Primera i ho fa convertit en un autèntic líder del Llevant. N’és un dels capitans. El passat dissabte va debutar a l‘elit davant l’Alabès (2-1). Té contracte fins al 2028.
11. Ilyas Chaira (Oviedo)
Ilyas Chaira (Ripoll, 2001) ha demostrat que mereix ser jugador de Primera. Després que l’Oviedo fes efectiva l’opció de compra que incloïa la cessió per part del Girona, ja és futbolista de ple dret a l’elit i va estrenar-s’hi davant el Vila-real (2-0). Té contracte fins al 2028.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Sabies que passejant per la plaça del Vi de Girona pots descobrir un dels secrets més ben guardats de la ciutat?