Arica Carter: “Estic molt il·lusionada de formar part del futur del club”
La nova exterior per Roberto Íñiguez està "encantada" de formar part de l'equip i ha deixat clar que "ho donaré tot cada vegada que jugui"
La darrera incorporació de l’Spar Girona, Arica Carter, està “molt il·lusionada” de formar part de la plantilla per a la temporada 2025-26. Després de fer-se oficial, la nova peça per l’exterior de Roberto Íñiguez, que fins ara formava part del Perfumerías Avenida, ha fet les seves primeres declaracions comentant que està “encantada de formar part del futur del club”.
“La meva principal fortalesa és poder jugar a les dues bandes i fer moltes coses per l’equip” explicava l’escorta nord-americana amb passaport d'Azerbaijan sobre què pot aportar a l'equip. Tanmateix, el que més li agrada a dins la pista és “córrer amunt i avall, llançar passades llargues a les interiors i pujar de pressa la pista”, deixant clar que en cada moment, busca “el que el grup necessita i intento trobar la manera de fer-ho”.
“Des que soc a la Lliga Femenina Endesa, m’ha encantat jugar contra el Girona. Sempre m’he preguntat com seria formar part d’aquest equip”. Explicava Carter que duu des de la temporada 2019-20 jugant a la màxima categoria el bàsquet femení espanyol. Molts anys que l’han fet enfrontar-se en diverses ocasions al conjunt gironí, on guarda un gran record de les seves visites a Fontajau “l’afició del Girona és espectacular”.
Dirigint-se a la mateixa afició ha conclòs les primeres declaracions, adreçant-se a als seguidors “vull posar un somriure a la cara de tots els aficionats que vinguin al pavelló i anem a fer d’aquesta temporada, la millor que puguem”. A més a més, l’estatunidenca té clar que el sacrifici i l’esforç no es negocien, per això, ha recalcat que “treballaré de valent per a l’equip, ho donaré tot cada vegada que jugui”.
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton