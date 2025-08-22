Atlètic Sant Narcís: el somni d'una nit d'estiu de quatre amics
Girona seguirà gaudint aquesta temporada de futbol de Primera divisió i, a més, estrenarà un nou club a Quarta Catalana
L’Atlètic Sant Narcís és el somni fet realitat de quatre amics del barri que van veure viable crear aquesta nova entitat tot i que, paradoxalment, hauran de jugar al camp del Pont Major
Girona comptarà aquesta temporada amb un nou club de futbol amateur. Es tracta del Club Atlètic Sant Narcís, que competirà al grup 4 de Quarta Catalana, i que, paradoxalment, jugarà al Pont Major, la instal·lació que els ha adjudicat l’Ajuntament. El projecte inicia el seu camí després de dos anys de tràmits, feina i tràngols passats pels seus quatre fundadors: Adrià Congost, Jordi Pàmies, Camilo Orozco i David Tena.
Confessen que la iniciativa va néixer de manera espontània. «La idea surt d’una nit d’estiu parlant entre nosaltres. Vam veure que sí que era viable, vam començar a preparar els papers i a buscar recursos. Fa dos anys que estem en aquest procés», explica Congost. Tot i això, els tràmits amb la Generalitat i l’Ajuntament es van endarrerir més del previst, obligant el grup a esperar durant anys que el somni de l’equip acabés sent una realitat. «Hi va haver moments en què pensàvem que no tiraríem endavant, però finalment vam aconseguir el registre i els permisos», explica Orozco.
El projecte va néixer sempre amb l’objectiu de tenir un club de futbol que representés el barri i, per això, pels quatre fundadors la vinculació amb el veïnat és clau. Aquest plantejament ha permès establir des del primer moment una relació molt arrelada amb l’associació de veïns de Sant Narcís, amb entitats del barri i amb diversos patrocinadors que han donat suport des de l’inici. «Ens hem sentit molt recolzats des del primer moment, fins i tot abans que el projecte fos una realitat», comenta Orozco. Aquesta connexió és tan estreta que la nova entitat ha dissenyat un escut incorporant la mosca com a símbol vinculat a la llegenda de Sant Narcís, patró de Girona. A més, ja es pot adquirir la samarreta del club a la pàgina web. Segons explica Tena, les primeres unitats «han tingut bona resposta a les xarxes socials i han contribuït a donar visibilitat al projecte».
Avui dia, el club ja ha superat el partit més complicat, el burocràtic. Ara bé, fa només dos mesos que saben amb certesa que podran competir enguany. «Ens ha agafat una mica tots per sorpresa, però evidentment molt contents i ara hem tingut feina a buscar entrenador compatible amb els horaris», explicava Pàmies. Malgrat l’espera, el club ja compta amb 25 socis i una plantilla d’uns 20 jugadors, gran part dels quals són amics i companys de l’antiga escola Pare Coll de Sant Narcís, actual FEDAC.
Tot i ser un equip creat per i pel barri de Sant Narcís, l’equip haurà de jugar com a local al camp municipal de Pont Major, ja que és el terreny de joc que els ha concedit l’Ajuntament. Això, però, no representa cap inconvenient. Els fundadors reconeixen que l’assignació del camp va ser un dels punts més incerts del projecte i tenien clar des d’un bon principi que «camps a prop de Sant Narcís no en tindríem, però no passava res. L’únic que no sabíem on jugaríem i això ens preocupava, però finalment l’Ajuntament ens va adjudicar aquest espai i n’estem satisfets», assenyala Congost. En l’àmbit esportiu, els objectius són molt clars. «Aquest any volem competir al màxim, però sense marcar-nos cap objectiu a assolir. L’important és ser seriosos i demostrar que podem estar a l’altura de qualsevol rival», expliquen els fundadors.
L’entrenador encarregat de dirigir la primera temporada del club és Ramón Pérez, un tècnic amb una àmplia trajectòria en equips de futbol base i amateur de Girona, com el Vilobí, el Gironès-Sàbat i el Salt. La pretemporada arrencarà el pròxim dilluns amb el primer entrenament. Serà la primera posada sobre la gespa d’un somni ambiciós de quatre joves que veuran com, finalment, es convertirà en realitat.
A partir d’ara, el club té el repte de continuar any rere any per arribar a consolidar-se i no ser només un projecte de curta durada. Ara bé, aquest repte és complicat, i més sabent que econòmicament ser partícips d’una entitat té les seves despeses. Per això, aquests dos anys de marge abans de fer rodar la pilota sobre la gespa els han aprofitat de valent per impulsar diferents projectes, com «la Quina, que vam emplenar al Centre Cívic i també ens va servir per donar-nos a conèixer. A més, també vam fer una parada per Sant Jordi». Tot plegat els ha ajudat a tenir els primers ingressos, complementats pel suport d’ EIS i el Xerrac, que seran els patrocinadors del club.
