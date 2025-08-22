El Bordils perd contra el Granollers en la Semifinal de la Supercopa de Catalunya (26-33)
El pavelló Blanc-i-Verd ha vibrat durant la Festa Major del municipi en el partit que ha servit d'homenatge a Antonio García i a Robert Hospital
El poble de Bordils, immersa de ple en la Festa Major, ha viscut un dels moments més esperats per a tot el municipi: la celebració de la semifinal de la Supercopa Catalunya d’handbol al Pavelló Blanc-i-Verd. Després de dies replets d’activitats, aquest vespre el poble s’ha bolcat per veure un duel de luxe amb el BM Granollers, segon classificat de la passada Lliga Asobal i un dels clubs més importants d’handbol a escala nacional.
La cita ha omplert el pavelló de gom a gom i ha regalat un ambient espectacular, amb una graderia que ha vibrat de principi a fi. Cada acció favorable al CH Bordils ha estat celebrada amb crits i aplaudiments eufòrics, com si d’una final es tractés. El pavelló s’ha convertit en un escenari més dins el calendari de festivitats d’aquests dies.
A la pista, el Bordils ha sortit amb una energia frenètica que ha encès encara més els seus seguidors. Durant els primers minuts ha aconseguit deixar en un segon pla les categories de diferència que el separen del Granollers. Ara bé, el conjunt vallesà ha anat imposant el seu joc a partir del minut vint de la primera part, fent valer el seu alt nivell. A la represa, el Granollers ha sortit amb ganes de resoldre el xoc per la via ràpida i ha sentenciat un partit que, com era previsible, n'ha sortit vencedor.
El duel, a més de ser una semifinal, també ha servit per retre homenatge a Antonio García, històric capità del Granollers que es va retirar la temporada passada sent escollit millor jugador de la Lliga Asobal i també per part del Bordils, s’ha volgut reconèixer la figura de Robert Hospital, que avui mateix ha disputat el seu últim partit. Per això, en el minut 24 del segon període el joc s’ha aturat perquè tot el pavelló pogués despedir-se del seu jugador entre aplaudiments i, al final del xoc, se l'ha lliurat un obsequi.
D’aquesta manera, a Bordils s'ha pogut viure tot un municipi volcat amb el seu club d’handbol en una jornada que ha esborrat de la memòria de la gent que això es tractava d’una semifinal de Supercopa Catalunya i el que ha tingut més rellevància ha estat veure com un el pavelló ha vibrat tot junt a sintonia amb el seus jugadors, fent de la jornada d’avui una gran fita esportiva.
