Il·lusió per duplicat a Fontajau
El bàsquet d’elit gironí obre dilluns una pretemporada històrica, la de la unió entre el Girona de Marc Gasol i l’Uni en un sol club
Set jugadors de l’equip ACB ja han passat avui la revisió mèdica preceptiva
La llarga travessia pel desert que viu el bàsquet entre el final d’una temporada i la següent és a punt d’acabar. Des de fa dies, a Fontajau, el degoteig d’arribades de jugadors és constant. I més aquest estiu, històric, per l’inici de la pretemporada de la unió entre el Bàsquet Girona i l’Uni. Els dos equips d’elit de la ciutat sota el paraigua d’un mateix club, per afrontar els reptes que vindran amb la il·lusió multiplicada per dos.
De moment ahir van començar les revisions mèdiques de l’equip ACB. Ahir la van passar set membres del primer equip, Maxi Fjellerup, Otis Livingston, Pep Busquets, Derek Needham, Nikola Maric, Martinas Geben i Mark Hughes. En breu també s’hi sotmetran Mindaugas Susinskas, Sergi Martínez i Guillem Ferrando, que finalment ha quedat fora de la selecció espanyola que competirà a l’Eurobàsquet. Dilluns al matí, després d’una reunió informal on hi prendran part, conjuntament, els equips masculí i femení i els seus tècnics, els nois faran el primer entrenament i les noies tindran els reconeixements mèdics.
Fernández i Vildoza, amb l'Argentina
L’equip ACB tindrà les baixes de Juan Fernández i José Vildoza, convocats amb la selecció argentina per a la Copa Amèrica. De totes maneres, Moncho Fernández podrà treballar amb bona part del gruix de la plantilla. Per fer la posada a punt tindrà fins a sis possibles amistosos (la final de la Lliga Catalana és hipotètica), contra Joventut (Sant Julià de Vilatorta), Barça (Platja d’Aro), Lleida i Manresa (Tarragona, Lliga Catalana) i Nàpols (Fontajau). L’ACB arrenca el primer cap de setmana d’octubre a Burgos.
Per la seva banda l’Spar Girona també ho té tot a punt per obrir la temporada del retorn a l’Eurolliga. Sota les ordres, una vegada més, de Roberto Íñiguez, el club ha construït un equip engrescador, amb tres de les cinc jugadores escollides a l’equip inicial de la temporada anterior (Bibby, Coulibally i Holm). El director esportiu, Pere Puig, també ha pogut retenir jugadores com Canella, Guerrero, Ainhoa López i la gironina Berta Ribas, i hi ha afegit noms com els d’Arica Carter, Lola Pendande, Laura Quevedo i Justine Jocyte. La setmana que ve també arrencaran els entrenaments, després de les preceptives revisions mèdiques.
La pretemporada de l'Spar Girona
L’Uni també té programats fins a sis possibles partits de pretemporada, incloent la hipotètica final de Lliga Catalana a Tarragona. Jugaran contra el Viladecans, dos cops contra el Toulouse (a Andorra i Fontajau), i el Santfeliuenc (Platja d’Aro). Diverses jugadores ja han arribat a Girona i d’altres ho faran el cap de setmana. Es perdran les primeres sessions Bibby, Carter i Canella, entre d’altres, que s’incorporaran més tard.
El proper divendres 26 de setembre, a les portes del cap de setmana previ a l’inici de les lligues ACB i Femenina, els dos equips es presentaran a Fontajau amb dos partits contra el Nàpols i el Toulouse, respectivament. Serà el primer contacte a casa amb l’afició que, tot el curs, els donarà suport.
