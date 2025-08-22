Oriol Alsina avala a Álex Moreno: «A Llagostera ja es veia que era un jugador de màxim nivell»
El que serà el proper fitxatge del Girona va viure l’ascens del Llagostera a Segona A el 2014 i el seu extècnic es desfà en elogis
Des de la direcció esportiva del Girona ja es té encarrilada la pròxima incorporació per a la plantilla. Es tracta del lateral esquerre Àlex Moreno, que arribarà a Montilivi procedent de l’Aston Villa. El jugador va estar cedit durant el darrer any al Nottingham Forest i, en les pròximes hores, es convertirà en futbolista blanc-i-vermell després de rescindir l’any de contracte que encara el vinculava amb els de Birmingham. D’aquesta manera, el Girona cobreix el buit que ha deixat Miguel Gutiérrez amb la seva marxa al Nàpols.
Amb el fitxatge pel Girona, el jugador català viurà una nova etapa a la província després que, durant la temporada 2013-14, ja jugués amb el Llagostera d’Oriol Alsina. Diari de Girona va parlar amb el tècnic d’aquell moment per saber com és el futbolista que a partir d’ara defensarà l’escut del Girona. Alsina va elogiar el lateral comentant que «és un molt bon professional i, amb el temps, s’ha convertit en un dels millors jugadors d’Europa en la seva posició». Alsina també va recordar la temporada que tècnic i futbolista van compartir, en què «ja es veia que era un jugador de màxim nivell».
L’estada de Moreno amb el Llagostera va ser curta, però, només un any li va valer per deixar una bona impressió. «Tinc molt bons records perquè era un nano molt agraït, bona persona, bon professional», deia Alsina. Amb els anys, el jugador ha anat endarrerint la seva posició. Amb el conjunt del Gironès, sota les ordres d’Alsina, «jugava d’extrem esquerre i, de vegades, d’extrem dret a cama canviada», una polivalència possible perquè «tenia molta velocitat i molta potència», afegia l’entrenador.
Després de despuntar amb el conjunt llagosterenc, Moreno va fer el salt al Mallorca i, des d’aleshores, ha tingut una àmplia trajectòria en diferents equips espanyols de primer nivell com el Rayo Vallecano, l’Elx i el Betis, club on es va consolidar i va fer que l’Aston Villa pagués 13,5 milions d’euros per aconseguir els seus serveis. Tot i que a Anglaterra el jugador no s’ha consolidat de la mateixa manera que amb l’equip verd-i-blanc, Alsina té clar que «és un futbolista determinant», i ho justificava perquè «Pot donar bones assistències gràcies al fet que té una bona centrada i una gran arribada».
Per això, l’extècnic de Moreno va concloure amb la seguretat que «al Girona pot aportar molta profunditat, molta velocitat per banda i moltíssima arribada».
