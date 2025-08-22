Sorteig inscripcions gratuïtes cursa de la dona

cursadonagirona

cursadonagirona

El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors, inscripcions gratuïtes per participar a la 12a edició de la Cursa de la Dona de Girona, que tindrà lloc el diumenge 28 de Setembre.

Per participar-hi envia un mail a subscripcions@ddg.cat indicant les dades de la participant:

Nom i cognoms, DNI, data naixement, telèfon i correu electrònic de contacte, modalitat: caminant o corrent, talla samarreta.

El sorteig es realitzarà el dimecres 10 de setembre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents