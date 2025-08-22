Sorteig inscripcions gratuïtes cursa de la dona
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors, inscripcions gratuïtes per participar a la 12a edició de la Cursa de la Dona de Girona, que tindrà lloc el diumenge 28 de Setembre.
Per participar-hi envia un mail a subscripcions@ddg.cat indicant les dades de la participant:
Nom i cognoms, DNI, data naixement, telèfon i correu electrònic de contacte, modalitat: caminant o corrent, talla samarreta.
El sorteig es realitzarà el dimecres 10 de setembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton