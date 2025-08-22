Vint anys de l'última Vuelta amb gust gironí
El 2005 la prova va tenir una etapa a Lloret de Mar, on es va fer una contrarellotge, abans d’encarar muntanya per la Vall d’en Bas
Lluc Perich Pérez
L’arribada de la Vuelta a Girona aquest 2025 (contrarellotge per equips a Figueres dimecres i primera etapa de muntanya sortint l'endemà des d'Olot) és d’allò més escaient perquè coincideix amb el vintè aniversari de l’última vegada que la província va acollir la competició. Si bé els darrers anys s’havia trepitjat territori gironí en alguna ocasió i va haver-hi sortides ben a la vora (des de Prades, el 2017; i de Bagà, el 2013), cal remuntar-se al 2005 per a trobar el darrer cop que es va ser amfitrió de la prova.
Va ser una setmana més tard que no pas enguany, entre el 3 i el 5 de setembre. La primera de les etapes amb gust gironí sortia de Tarragona i, després de 189 quilòmetres, acabava amb esprint a Lloret de Mar. L’italià Alessandro Petacchi, conegut com a Ale-Jet, va aconseguir-hi la tercera de les cinc victòries que recolliria, juntament amb el mallot de punts, el 2005 a la ronda espanyola. Diari de Girona va titular «Petacchi s’exhibeix a Lloret».
La capçalera de l’endemà, en una contrarellotge amb inici i final també a Lloret, va ser «Menchov hi posa emoció». El rus va trigar 1h i 54 segons a fer els 48 quilòmetres de recorregut per treure el lideratge a Roberto Heras, penalitzat per saltar-se uns cons. L’espanyol és oficialment el campió d’aquella Vuelta després que el Tribunal Suprem retirés la sanció per dopatge que havia donat el triomf a Menchov.
En un guió similar al d’enguany, després de la contrarellotge venia la muntanya. La Vall d’en Bas va acollir la sortida de la desena etapa de la Vuelta, amb final a Andorra. El pas per Olot és recordat perquè els ciclistes van haver de desviar-se del camí previst arran d’una protesta amb el lema «Això no és una colònia, autodeterminació».
