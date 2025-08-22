Una Vuelta que promet focs artificials a Girona
Demà comença una ronda que trepitjarà Figueres i Olot en les primeres etapes decisives per a la general
Vingegaard, Almeida o Ayuso aspiren a la victòria
Lluc Perich Pérez
Tot i ser un dels principals focus del ciclisme a escala mundial, cridant tant professionals com amateurs de tots els indrets, Girona no acull una gran volta des que el Tour de França va sortir-hi el 2009. Han hagut de passar més de quinze anys, però demà, al Piemont italià, comença una Vuelta que el proper dimecres aterra a la península amb una contrarellotge per equips a Figueres. L’endemà se sortirà des d’Olot, creuant la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya fins a Andorra en la primera etapa de muntanya de la prova. Així, tot i la llarga espera, la província viurà dues jornades clau per al futur de la general en què els principals candidats lluitaran per a vestir el mallot vermell de líder en la 90a edició de la prova.
És cert que entre aquests noms cal lamentar l’absència de Tadej Pogacar, dominador absolut de la competició que ara farà un mes va guanyar el seu quart Tour de França, però la presència de l’únic ciclista capaç de plantar-li cara, el bicampió del Tour Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), és d’allò més engrescadora. El danès porta un equip ultracompetitiu amb Matteo Jorgenson i el guanyador de la Vuelta el 2023, Sepp Kuss, com a principals gregaris. Els dos grans rivals per la general són els subordinats de Pogacar a l’UAE Joao Almeida (el 2025 ha guanyat les voltes al País Basc, Suïssa i Romandia) i Juan Ayuso, amb ganes de reivindicar-se. Marc Soler i Jay Vine seran els seus escuders.
Etapa explosiva a Figueres
Visma-Lease a Bike i UAE tindran marcada en vermell la contrarellotge per equips dimecres a Figueres. Totes dues formacions compten amb especialistes i buscaran la victòria d’etapa i, sobretot, espantar altres candidats a la general. Els 24 quilòmetres de recorregut i només 86 metres de desnivell prometen una velocitat explosiva i temps per sota la mitja hora. El conjunt francès Groupama-FDJ també podria buscar la sorpresa amb Küng i Cavagna estirant els seus companys.
L’etapa de Figueres és la primera de La Vuelta que acollirà la capital alt-empordanesa i, a més, suposa l’entrada de la prova a la península després d’una sortida al nord d’Itàlia. Els equips sortiran cada quatre minuts a partir de les 16.30h des del Museu Dalí i es passarà per Cabanes, Peralada, Vilanova de la Muga i Vilatenim abans d’entrar de nou a Figueres per la Marca de l’Ham, amb la meta al Parc de les Aigües.
La muntanya s’estrena a Olot
Dijous hi haurà la primera etapa de muntanya (170km i 3.475m de desnivell positiu) on els aspirants voldran presentar candidatura. A la sortida d’Olot les mirades estaran posades en el trio favorit (Vingegaard, Almeida i Ayuso), però hi ha molts noms més a tenir en compte de cara al podi: Tiberi (Bahrain-Victoroius), Pellizzari (Red Bull - Bora Hansgrohe, que no porta el vigent campió Roglic), Ciccone (LIDL-Trek), Gall (Decathlon AG2R), Bernal (Ineos Grenadiers) o Landa (Soudal Quick-Step). Tots ells enfilaran les collades gironines de Santigosa i Tosses i passaran per Ripoll, Ribes o Alp abans de rematar la feina a Andorra.
Després que Girona obri la llauna, l’Angliru, la Farrapona (5 i 6 de setembre) i la Bola del Mundo (13, el dia abans d’acabar a Madrid) són les arribades més destacades. Pedersen (LIDL-Trek) i Pidcock (Q36.5) també apunten a animadors d’una 90a edició amb molta mitja muntanya i on l’únic gironí és Joel Nicolau (Caja Rural), de Llofriu.
