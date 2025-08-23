L'Spar Girona tanca la plantilla amb la jove gironina Anna Badosa

La gironina estarà vinculada al BC Fontajau de la Copa Catalunya Femenina

Badosa amb el Liberty University

Badosa amb el Liberty University / Spar Girona

Redacció

Redacció

Girona

L'Spar Girona completa l'equip amb Anna Badosa, una jove jugadora gironina procedent del Liberty University, on aquest últim curs ha jugat a la NCAA Divisió I.

Formada al GEiEG, la base de 22 anys va iniciar la seva trajectòria a Girona abans de traslladar-se amb la seva família a Mèxic, on va competir amb la selecció de Jalisco i a la lliga semi-professional LIMEBA amb les Estrellas de Jalisco. Posteriorment, va fer el salt als Estats Units, on va completar quatre temporades a Franklin Pierce University (NCAA Divisió II), consolidant-se com una de les jugadores més destacades de la conferència. El seu rendiment li va obrir les portes de Liberty University (NCAA Divisió I), on aquest darrer curs ha disputat la Conference USA i el prestigiós torneig de March Madness.

Badosa estarà vinculada aquesta temporada al BC Fontajau, equip de Copa Catalunya Femenina, fruit de l’acord de col·laboració entre el Bàsquet Girona i el club gironí. Aquesta vinculació li permetrà combinar dinàmiques i continuar el seu creixement dins l’estructura del nou projecte esportiu.

“L’arribada de l’Anna suposa una incorporació per ajudar-nos a ser més competitius, per entrenar i per ser un equip més llarg. És una jugadora jove i serà la seva primera experiència professional. Arriba amb molta fam, amb ganes d’esgarrapar el màxim de minuts possibles per seguir creixent com a jugadora”, ha valorat el director esportiu, Pere Puig.

Notícies relacionades i més

Amb aquest moviment, el Bàsquet Girona dona per tancada la plantilla del seu primer equip femení, amb Badosa com a dotzena jugadora confi rmada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents