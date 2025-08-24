El Bàsquet Girona confirma els equips tècnics
El Bàsquet Girona ha anunciat l'estructura dels equips tècnics que lideraran els seus dos primers equips durant a temporada 2025-26.
Al capdavant del primer equip masculí hi continua com a entrenador principal, Moncho Fernández, amb Miquel Fuentes, Albert Sàbat i Roger Dehesa com a entrenadors assistents. El club segueix amb el mateix cos tècnic per a garantir "l'estabilitat i coherència en la línia de treball del projecte esportiu".
Pel que fa a l’àrea mèdica i de preparació física, el doctor Dídac Masvidal seguirà liderant l’àrea mèdica com a metge del primer equip. Guillem Ferrer, en la seva segona temporada, continuarà com a preparador físic, i Marina Agustí mantindrà el seu rol com a ajudant de fisioteràpia. Entre les novetats, destaca l’arribada d’Adrià Rivas com a nou fisioterapeuta principal del primer equip. També s’incorpora Pau Robert, que, després d’una trajectòria dins del bàsquet base del club, assumeix el rol de team manager, reforçant la connexió entre la base i l’equip professional. Per últim, falta només la incorporació de Fran Camba com a analista, que completarà l’estructura tècnica de l’equip.
A l'equip femení, l'Spar Girona també aposta per la continuïtat, amb Roberto Íñiguez al capdavant del cos tècnic, amb Jordi Sargatal i Laia Palau com a entrenadors assistents, un "cos tècnic d'alt nivell i amb una gran experiència en la competició d’elit".
L’àrea mèdica estarà encapçalada per la doctora Eva Palau. Anna Jòdar continuarà com a preparadora física de l’equip, mentre que Pau Osorio repetirà una temporada més com a fisioterapeuta del conjunt gironí. Bru Rovira mantindrà el seu lloc com a team manager i, finalment, s’incorpora Dani Vidal com a analista.
