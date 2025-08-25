El Barça apura el termini dels permisos per a poder obrir ja el Camp Nou
El club blaugrana manté l'esperança de poder sol·licitar a l'Ajuntament de Barcelona la Llicència de Primera Ocupació, prèvia obtenció del Certificat de Fi d'Obra, per tornar aquest setembre al seu estadi
La directiva de Joan Laporta encara no ha enviat cap proposta formal per a jugar el València - Barça el 13-14 de setembre a Girona, fet que la Lliga hauria d'acceptar, prèvia inspecció, ni tampoc a Mestalla, opció que està totalment descartada
Francisco Cabezas / Sergio R. Viñas / Jordi Ribalaygue
El Barça segueix sense saber a quin estadi rebrà al València el cap de setmana del 13 i el 14 de setembre, d'aquí tan sols tres setmanes. El club blaugrana, en contacte constant amb l'Ajuntament de Barcelona, accelerava aquest dilluns la seva precipitada carrera per aconseguir el primer dels permisos clau per a poder reobrir l'Spotify Camp Nou, el Certificat de Fi d'Obra (CFO) de la fase 1a per a 27.000 espectadors. Sense aquest document intern la directiva de Joan Laporta no pot sol·licitar al consistori la Llicència de Primera Ocupació, amb la qual sí que podria obrir per fi l'estadi i començar a disputar partits.
L'emissora RAC1, de fet, ha informat aquest dilluns que aquest CFO, que ha d'estar signat per la direcció facultativa de l'obra i la direcció d'obra (les responsables són les empreses catalanes Enginyeria i Arquitectura Torrella i Enginyers JG), a més de la constructora, Limak, i el Barça, ja està en el seu poder. Fonts oficials del club blaugrana, no obstant això, han optat per no confirmar-ho i mantenir la prudència. Potser perquè aquest tràmit no és suficient. Encara faltarà el vistiplau de l'Ajuntament, a més dels informes de seguretat de Bombers i Guàrdia Urbana.
Tampoc va ofert més llum l'Ajuntament de Barcelona. Consultat sobre aquest tema per aquest diari, només ha admès que les visites al Camp Nou són constants i es continuaran produint.
Així que el Barça, que en qualsevol cas té signat amb BSM un conveni per a utilitzar Montjuïc almenys fins al mes de febrer, està obligat a seguir treballant en paral·lel amb un pla B per a salvar el greu contratemps del partit contra el València. Un partit per al qual l'Estadi Olímpic Lluís Companys no està disponible pel concert de Post Malone del 12 de setembre.
Així, de no concedir l'Ajuntament de Barcelona una autorització per al Camp Nou que res tindria a veure amb els terminis que acostumen a donar-se per a les Llicències de Primera Ocupació (d'entre quatre i sis mesos), l'estadi que més aparença té d'acollir el matx continua sent Montilivi.
Ara bé, el club blaugrana no ha remès encara cap proposta formal a l'organització que presideix Javier Tebas. I hauria de fer-ho almenys vuit dies abans que se celebri, encara que la Lliga sol ser flexible amb aquests terminis. Per a llavors, el 5-6 del setembre, el Barça hauria d'haver arribat a un acord amb l'Ajuntament de Girona per a la cessió de l'estadi.
Estadi "per determinar"
Després, La Lliga hauria d'acudir a Girona a inspeccionar l'estadi. El motiu és que Montilivi no és un estadi inicialment designat per als partits del Barça. Cada club pot designar un camp de reserva per als seus partits com a local, però el club blaugrana no va incloure l'estadi del Girona. Ara mateix, el Barça-València figura en ubicació "per determinar" a la web de la competició, a diferència del que ocorre amb la resta de partits d'aquesta quarta jornada.
La inspecció tècnica no hauria de ser problemàtica, atès que Montilivi està, evidentment, preparat per a acollir partits de Primera Divisió, però és un tràmit imprescindible perquè La Lliga pugui donar finalment el vistiplau al trasllat del Barça-València. Compten a més els blaugranes amb l'avantatge que aquell cap de setmana el Girona juga fora, a Balaídos contra el Celta.
El que està completament descartat és una idea que ha agafat vol en les últimes hores: que el partit es jugui a Mestalla, invertint l'ordre dels partits entre tots dos equips. A La Lliga ni es plantegen aquesta possibilitat (el Barça no ha fet cap proposta formal sobre aquest tema) i recorden que ja se li va denegar al Barça la sol·licitud d'arrencar la competició amb quatre partits fora de casa (aquest seria el quart). Tres partits és el límit que marca La Lliga per a aquesta mena de situacions, a les quals també s'hi han acollit altres clubs en temporades anteriors per a poder reformar els seus estadis.
Ni el Johan Cruyff, ni Montjuïc
Una altra alternativa que està completament descartada és la de jugar a l'Estadi Johan Cruyff. La llar habitual de l'equip femení i del filial masculí no compleix amb els requisits del Reglament Audiovisual de la competició, per la qual cosa no pot albergar partits de Primera Divisió. Especialment, els del Barça, que té unes demandes superiors a les de la resta (excepte del Reial Madrid) en matèria audiovisual.
L'opció de jugar al Camp Nou a porta tancada ni es planteja en el club i, en tot cas, caldria veure si és legalment possible, donada la situació de les obres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Míchel, fins quan seguirem fent el ridícul?