El Bàsquet Girona inicia la temporada amb una jornada de presentació a Fontajau
El primer equip tant masculí, com femení del conjunt gironí ha començat el nou curs amb una trobada que ha servit per presentar el funcionament general de l'entitat.
El Bàsquet Girona ha celebrat la jornada de benvinguda als jugadors dels equips masculí i femení, un acte que ha tingut lloc a les instal·lacions de Fontajau i que ha servit per presentar el funcionament general del club i donar el tret de sortida oficial a la temporada.
Durant la trobada, els jugadors i jugadores han conegut de primera mà l’organigrama i el funcionament dels diferents departaments de l’entitat, així com els codis interns que regeixen el dia a dia de l’estructura. L’activitat ha comptat amb la participació de Stefi Batlle (CEO), Clàudia Batlle (Player Operations Manager), Bru Rovira i Pau Robert (Team Managers), Pere Puig i Fernando San Emeterio (Directors Esportius) i Xus Escosa (General Manager), que han explicat les seves funcions i la manera de treballar dins del club.
La jornada ha començat amb la benvinguda de la CEO del Club, Stefi Batlle, qui ha donat el tret de sortida a la nova temporada. Batlle s’ha dirigit als jugadors, jugadores i membres de l’staff tècnic per explicar la vinculació del club amb la ciutat i la província, i ha remarcat els valors arrelats de l'entitat, tant dins com fora de la pista.
També ha explicat que es tracta d’un projecte amb una base sòlida i una mirada posada en el futur. Ha destacat que comptem amb una afició fidel, apassionada i compromesa, que acompanya, anima i no es rendeix mai. Cada partit a Fontajau és una demostració de passió col·lectiva i d’identitat gironina. Els equips han de ser competitius i han de mostrar sempre un fort sentiment de pertinença.
Amb aquesta jornada, el Bàsquet Girona reafirma la seva aposta per la proximitat i el treball en equip, posant en valor les persones que formen part de l’entitat i establint les bases de la temporada 2025–2026.
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible