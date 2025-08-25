Successos

Roben les bicis de l'equip de Vingegaard a la Vuelta valorades en 250.000 euros

Els lladres han assaltat de matinada el camió mecànic del conjunt Visma i s’han endut 18 bicicletes

Vingegaard, a la dreta amb un dels seus companys de l'equip Visma.

Vingegaard, a la dreta amb un dels seus companys de l'equip Visma. / Visma Team

Sergi López-Egea

Turín

El conjunt neerlandès del Visma ha patit aquesta matinada el robatori de 18 bicicletes. El furt s’ha produït quan uns desconeguts han assaltat el camió mecànic de l'equip de Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta, a l’hotel que l’equip ocupava als afores de Torí.

Els mecànics porten tot el matí intentant acondicionar noves bicis per tal que els corredors puguin prendre part en la tercera etapa de la Vuelta sense majors contratemps. La policia italiana ha obert una investigació per intentar trobar els assaltants. Les 18 bicicletes, de la marca Cervélo, estan valorades en uns 250.000 euros.

La notícia ha arribat després de confirmar-se l’abandonament del corredor francès Axel Zingle, que diumenge va patir una caiguda que va afectar tot el conjunt del Visma, inclòs Vingegaard. El Movistar també ha comunicat aquest matí que Jorge Arcas, lesionat en el mateix accident, tampoc podia continuar a la prova, de la qual també es va retirar diumenge el francès Guillaume Martin després de patir una aparatosa caiguda.

