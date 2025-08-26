Fernando San Emeterio: “Estem molt contents amb la plantilla”
El director esportiu del Bàsquet Girona ha valorat positivament el mercat de fitxatges i ha acabat conformant-se la plantilla per a la temporada 2025-26
El Bàsquet Girona va tornar ahir a la feina després de les vacances d’estiu i, amb aquest punt de partida, el director esportiu del club, Fernando San Emeterio, ha comparegut al matí per valorar l’actualitat de l’equip i els objectius de la nova temporada. San Emeterio s’ha mostrat satisfet amb la feina feta al mercat i ha remarcat la importància de mantenir la continuïtat en el projecte que es va començar a consolidar a la segona part del curs passat. “Des del principi teníem clar que volíem donar continuïtat al que vam construir la segona meitat de l’any passat, i que els jugadors que incorporem tinguessin ganes de jugar per al Bàsquet Girona. Crec que ho hem aconseguit i estem molt contents amb la plantilla”, ha destacat San Emeterio.
Sobre les noves incorporacions, ha subratllat l’aspecte més personal i, sobretot, la il·lusió amb què arriben “Hughes ve de LEB i té moltes ganes de jugar a l’ACB, Needham és un jugador contrastat, Livingston era una oportunitat de mercat després de la lesió que hem sabut aprofitar, i tant Maric com Vildoza volien jugar a l’ACB. Això ens dona tranquil·litat i confiança”.
El director esportiu també ha remarcat la idea de joc que vol implantar l’equip “busquem un ritme alt, aprofitar el tir de tres punts, atacar el rebot defensiu i tenir una defensa molt proactiva. Aquesta és la línia que ja vam iniciar i que volem mantenir.” Una manera de jugar que va començar a implementar Moncho Fernández des de la seva arribada en substitució de Fotis i que va fer sortir a l’equip del pou que es trobava, per això, San Emeterio ha volgut posar en valor la complicitat amb el tècnic Moncho Fernández “aquest equip està fet de la mà de Moncho. Hem estat parlant tot l’estiu i, evidentment, té el seu segell. Però aquest Bàsquet Girona no és l’Obradoiro d’anys enrere, és un projecte nou i ambiciós”.
Pel que fa als reptes de la temporada, ha insistit en la necessitat de créixer pas a pas “som a la millor lliga d’Europa i tots volem fer un pas endavant. El més important és el treball del dia a dia, que és el que ens va permetre millorar la segona part del curs passat. La Lliga Endesa és molt competitiva i els detalls marcaran la diferència entre guanyar o perdre alguns partits”.
Finalment, ha volgut concloure transmetent molta confiança després de la feina feta del club durant aquests últims mesos comentant que està "tranquil perquè crec que la base que vam construir l’any passat donarà continuïtat aquesta temporada. A més, molts jugadors han treballat durant l’estiu i els nous han arribat abans per adaptar-se i conèixer l’entorn. Crec que això ha estat un encert i ens ajudarà a començar forts.”
Amb la plantilla pràcticament completa, on només falten Juan Fernández i Vildoza, disputant l’AmeriCup, el club preveu tenir tots els efectius disponibles a partir del 5-6 de setembre, moment en què l’equip iniciarà definitivament el compte enrere de gairebé un mes sencer per començar a competir cap a una nova temporada del Bàsquet Girona a l’elit del bàsquet nacional.
