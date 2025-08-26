El gironí Joel Nicolau, líder de la muntanya per Figueres i Olot
Gaudu afaita el mallot vermell de líder a Vingegaard i Turner frustra Philipsen en l’esprint de l'etapa més llarga de la prova (206,7 km)
Lluc Perich Pérez
Doble sorpresa a La Vuelta amb la victòria d’etapa de Ben Turner a l’esprint davant un Jasper Philipsen que semblava imbatible i per la picardia de David Gaudu per a col·locar-se com a nou líder de la classificació general tot i no treure cap segon a Jonas Vingegaard.
El ciclista de Groupama-FDJ culmina amb aquest mallot vermell una carrera que feia anys que s’havia estancat tot i haver estat una de les joves perles amb qui França s’il·lusionava a poder guanyar algun Tour de França. Gaudu és líder sense cap segon d’avantatge, sinó per posicions. Durant l’arribada va saber moure’s per entrar vint-i-cinquè i guanyar les vuit posicions que li feien falta per superar Vingegaard, 42è. Abans ja havia provat d'aconseguir-ho a l'esprint intermedi.
Aquest era un guió que podia entreveure’s, però pocs haguessin pensat que Turner seria capaç de frustrar Philipsen, el corredor més poderós a meta d’entre tots els participants. El britànic va aprofitar la fatiga acumulada en l’etapa més llarga d’aquesta edició de la prova (206,7 quilòmetres) per aparèixer, sigil·lós, a l’esquena del belga, millor col·locat.
Nota positiva, a més, pel ciclisme gironí. Joel Nicolau, de Llofriu, va fer part d’una escapada a qui l’equip de Pedersen, el LIDL-Trek, no va voler deixar marxar, però en el camí va sumar prou punts per a col·locar-se líder de la classificació de la muntanya. Seguirà sent-ho fins dijous, quan venen els grans ports, així que vestirà els punts blaus en les etapes de Figueres i Olot.
Classificació etapa: Turner (Ineos Grenadiers), 4h50’14’’; Philipsen (Alpecin-Deceuninck), m. t.; Planckaert (Alpecin-Deceuninck), m. t.
Classificació general: Gaudu (Groupama-FDJ), 15h45’50’’; Vingegaard (Visma-Lease a Bike), m.t.; Ciccone (LIDL-Trek), +8’’.
