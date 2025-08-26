El gironí Joel Nicolau, líder de la muntanya per Figueres i Olot

Gaudu afaita el mallot vermell de líder a Vingegaard i Turner frustra Philipsen en l’esprint de l'etapa més llarga de la prova (206,7 km)

El gironí Joel Nicolau amb el mallot de la muntanya que ha aconseguit.

El gironí Joel Nicolau amb el mallot de la muntanya que ha aconseguit. / Javier Lizon (EFE)

Doble sorpresa a La Vuelta amb la victòria d’etapa de Ben Turner a l’esprint davant un Jasper Philipsen que semblava imbatible i per la picardia de David Gaudu per a col·locar-se com a nou líder de la classificació general tot i no treure cap segon a Jonas Vingegaard.

El ciclista de Groupama-FDJ culmina amb aquest mallot vermell una carrera que feia anys que s’havia estancat tot i haver estat una de les joves perles amb qui França s’il·lusionava a poder guanyar algun Tour de França. Gaudu és líder sense cap segon d’avantatge, sinó per posicions. Durant l’arribada va saber moure’s per entrar vint-i-cinquè i guanyar les vuit posicions que li feien falta per superar Vingegaard, 42è. Abans ja havia provat d'aconseguir-ho a l'esprint intermedi.

Aquest era un guió que podia entreveure’s, però pocs haguessin pensat que Turner seria capaç de frustrar Philipsen, el corredor més poderós a meta d’entre tots els participants. El britànic va aprofitar la fatiga acumulada en l’etapa més llarga d’aquesta edició de la prova (206,7 quilòmetres) per aparèixer, sigil·lós, a l’esquena del belga, millor col·locat.

Nota positiva, a més, pel ciclisme gironí. Joel Nicolau, de Llofriu, va fer part d’una escapada a qui l’equip de Pedersen, el LIDL-Trek, no va voler deixar marxar, però en el camí va sumar prou punts per a col·locar-se líder de la classificació de la muntanya. Seguirà sent-ho fins dijous, quan venen els grans ports, així que vestirà els punts blaus en les etapes de Figueres i Olot.

Classificació etapa: Turner (Ineos Grenadiers), 4h50’14’’; Philipsen (Alpecin-Deceuninck), m. t.; Planckaert (Alpecin-Deceuninck), m. t.

Classificació general: Gaudu (Groupama-FDJ), 15h45’50’’; Vingegaard (Visma-Lease a Bike), m.t.; Ciccone (LIDL-Trek), +8’’.

