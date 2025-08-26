L'Spar Girona inicia la pretemporada
L'equip de Roberto íñiguez torna a les pistes, completat el primer entrenament de la nova temporada
L'Spar Girona inicia la pretemporada, després de passar ahir les revisions mèdiques. L'equip s’ha exercitat al matí a Fontajau en una primera sessió que ha servit de retrobament entre jugadores i cos tècnic i de primer contacte amb la pista.
Amb el primer entrenament, el conjunt gironí dona el tret de sortida a la preparació per a la nova campanya a la LF Endesa i a l’EuroLeague Women. Sota les ordres de Roberto Íñiguez, les jugadores han començat a treballar amb vista als nous reptes de la temporada 2025–26.
En la sessió d'avui hi ha participat Ainhoa López, Laura Quevedo, Juste Jocyte, Berta Ribas, Anna Badosa, Carol Guerrero i Lola Pendande. A més a més, en aquests primers dies Íñiguez també comptarà amb el suport de dues jugadores del planter: Mariona Bota (u16) i Ariela Goudji (u17), a l'espera de poder comptar amb Karla Holm, Marta Canella, Arica Carter i Chloe Bibby.
