La Vuelta aterra a Figueres amb l’etapa més decisiva
L’Alt Empordà acull una contrarellotge per equips que col·locarà els principals favorits a lloc abans de la muntanya
La prova serà de les 16.30h a les 18.30h
Lluc Perich Pérez/ Roger Illa
Després de quatre etapes veient rodar la prova pel nord d’Itàlia, al Piemont, La Vueltafinalment aterra dimecres a la península i ho fa a terres gironines, amb una contrarellotge per equips al voltant de Figueres que es presenta decisiva abans no arribin (demà mateix, sortint d’Olot) les etapes de muntanya. Els ciclistes i membres dels equips arriben dimarts a l’aerport de Girona des del de Grenoble i tot és a punt perquè competeixin a la capital de l’Alt Empordà, on també s’espera una gran afluència de públic concentrat al llarg dels 24,1 quilòmetres de recorregut. Amb només 86 metres de desnivell positiu, els millors ciclistes del pilot internacional passaran a gran velocitat per Figueres (surten de la Torre Galatea del Museu Dalí), Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga abans de tornar a la ciutat per la Marca de l’Ham i creuar la meta al Parc de les Aigües, a només 440 metres de la rampa de sortida.
Els grans favorits a la victòria són, justament, els equips dels principals candidats a vestir el mallot vermell en l’etapa final de Madrid: El Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard i l’UAE de Joao Almeida i Juan Ayuso. Els primers hauran de suar-ho més, perquè dels vuit ciclistes que van sortir dissabte n’hi ha un, el francès Zingle, que va haver d’abandonar per una caiguda. Ara bé, el conjunt neerlandès segueix tenint arguments per a recuperar el lideratge que avui ha perdut Vingeaard acompanyant-lo amb especialistes com Campenaerts, Jorgenson, Tulett o Van Baarle. Al seu torn, el conjunt UAE, tot i no portar Pogacar, té dos grans corredors contra el crono en els seus líders, Almeida i Ayuso, i sense cap baixa comptarà amb setze cames per a guanyar terreny al Visma.
Però un dels equips que més mirades captarà és el del nou flamant líder de La Vuelta, David Gaudu, que ha superat Vingegaard per posició tot i no treure-li cap segon. El francès de Groupama-FDJ vestirà de vermell i compta amb dos dels millors contrarellotgistes del pilot com Cavagna i Küng. També caldrà fixar-se en LIDL-Trek, que a aquestes altures pensava haver sumat algun triomf amb Pedersen i té plantilla per a firmar un bon temps; o Ineos Grenadiers, amb el bicampió del món de crono Filippo Ganna i arguments com Sheffield, Turner i Kwiatkowski.
Horaris i recorregut
El perfil de l’etapa presenta un trajecte circular i sense pràcticament desnivell pel nord, nord-oest i est de Figueres. Els corredors sortiran des de la Pujada del Castell, a tocar de la Torre Galatea; el paisatge dalinià, seu del podi de l’etapa altempordanesa de la passada Volta a Catalunya, tornarà així a associar-se amb el món del ciclisme. Les sortides es faran de manera esglaonada i en grups, entre les 16:30h i les 18.00h.
Els equips pujaran l’N-II en direcció a França i, un cop passat el Motel, giraran a la dreta per la carretera de la Muga i el camí de Vilabertran. A través d’aquest passatge arribaran a la carretera GIV-6024, a través de la qual tornaran a enfilar cap al nord fins a passar per Cabanes. Un cop travessat el poble, trencaran cap a la dreta fins a arribar a Peralada i Vilanova de la Muga. Des del camí de Palol es dirigiran a Vilatenim i entraran a Figueres pel barri de la Marca de l’Ham. Després d’haver passat per l’inici de la carretera de Llançà, la rotonda de la plaça El·líptica i un tram del barri de l’Eixample, finalitzaran els 24 quilòmetres al Parc de les Aigües, espai on es trobaran instal·lats els equips i els mitjans. Les arribades es preveuen entre les 17.00h i les 18:30h.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas