El Barça intenta habilitar el Johan Cruyff per jugar contra el València
Diversos emissaris de La Lliga han visitat aquest matí el Johan i el club cada vegada s'inclina més per aquesta opció per al primer partit a casa
El club blaugrana descarta l'opció de Montilivi
Carlos Monfort/Dídac Peyret
El Barça continua buscant una solució d'urgència per a poder albergar el primer partit a casa de la temporada davant el València el 13 o 14 de setembre. L'objectiu del club és que es disputi al Camp Nou amb aforament reduït (uns 27.000 seients), però està gestionant diverses alternatives per a curar-se en salut. El club ja compta amb el certificat final d'obra de la fase 1A de l'estadi, però queda el segon pas, que és rebre el vistiplau de l'Ajuntament.
El club treballa a contrarellotge, i la primera opció continua sent el Camp Nou, però no vol que l'enganxi el toro i agafa força activar l'opció del Johan Cruyff. Per a això el club ha de prendre mesures. El motiu és que el Johan no compta ara mateix amb algunes de les exigències de La Lliga però el Barça espera trobar la comprensió de l'organisme, ja que la Comissió Delegada pot fer excepcions per obres.
El primer obstacle és que el Reglament General de la Lliga Nacional de Futbol Professional exigeix que l'aforament mínim de qualsevol estadi de Primera ha de ser de 8.000 espectadors i el Johan només compta amb una capacitat de 6.000. El club hauria de trobar la complicitat de LaLiga, i que li permetés una excepció. Però hi ha una altra excepció: l'estadi ara mateix no té habilitat el VAR, així que hauria de fer la instal·lació del sistema de videoarbitratge. Un altre assumpte a resoldre és que aquest mateix cap de setmana -encara sense data- juga el femení a casa davant el DUX Logronyo.
El Barça ha de comunicar les seves intencions a La Lliga, però espera que accepti aquesta possibilitat com a feu puntual abans de poder activar definitivament el Camp Nou. El club treballa ara mateix en diversos fronts. El més important que l'Ajuntament confirmi que tot està en regla. RAC1 apunta, en aquest sentit, que l'Ajuntament demana al club que solucioni els problemes causats per les pluges abans de concedir el permís de primera ocupació.
El Barça tindria marge fins a principis de la setmana vinent per a resoldre-ho, però paral·lelament està activant l'opció del Johan. Aquest mateix matí emissaris de la Lliga han acudit al Johan per a veure de prop les instal·lacions, un moviment que confirmaria les intencions del Barça per a salvar aquest primer partit a casa. Entre altres coses, han estudiat els accessos i la megafonia.
Obstacles
El primer obstacle que es va trobar el Barça és la negativa de La Lliga d'invertir l'ordre del calendari perquè la quarta jornada es jugués a Mestalla. La Lliga argumenta que està prohibit canviar l'ordre del calendari. L'entitat barcelonista havia sol·licitat l'opció de jugar a Mestalla, però li van denegar.
La patronal no permetia jugar més de tres partits fora de casa en l'inici de la competició i el conjunt de Hansi Flick ja ho ha fet a Son Moix contra el Real Mallorca, en el Ciutat de València davant del Llevant i disputarà a Vallecas el partit de la tercera jornada davant el Rayo.
Una altra de les opcions que el Barça es va plantejar va ser jugar en Montilivi, però aviat es va trobar amb problemes, perquè el Girona té previst recondicionar la gespa del seu camp en aquestes dates.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats