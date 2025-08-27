El Bisbal es reinventa per allargar el somni de 2a FEB
Només Torrent i Valera continuen a l’equip que aquesta temporada dirigirà Èric Surís
El Solgironès Bisbal s’ha reinventat aquest estiu per allargar el somni de consolidar-se a la tercera divisió del bàsquet espanyol. El club gironí, descendit de l’antiga Plata a Bronze després de no poder culminar la remuntada contra el Clavijo al play-out, va poder agafar-se a la categoria gràcies a un intercanvi de places amb el Prat. La Bisbal, per tant, seguirà sent el segon màxim representant del bàsquet gironí, i el club, vol que això sigui per molts anys.
El primer cop d’efecte va arribar amb l’anunci del nou entrenador, que relleva Mario Lousame. L’escollit, Èric Surís, no necessita massa presentacions. Cinc temporades a l’Uni, amb el qual va guanyar una lliga (2019), i una sòlida carrera al bàsquet femení (Orenburg, Jairis), li han obert la porta a tornar al masculí amb un projecte que engresca i al costat de casa, de quilòmetre zero. A la plantilla Surís només hi trobarà dos jugadors que continuen de l’any passat, el base Xevi Torrent i l’aler Isaac Valera. Els germans Espinosa han tornat a l’Escala, Lamin Dibba ha marxat a l’Insolac Caja 87, i jugadors estrangers com Niemi, Falk, Gosnell i Nikolov també es van desvincular.
Al costat de Torrent i Valera, la direcció esportiva del Bisbal hi ha col·locat dos jugadors gironins més: Bernat Àlvarez i Pau Sala. El base arriba des del Boet Maresme Mataró, mentre que Sala, Sala, que pot ocupar les posicions de base i escorta, arriba procedent del Jaén, de Tercera FEB. El jugador de Vilabertran també compta amb una curta experiència a l’ACB, on va disputar quatre partits amb el Bàsquet Girona. Per a la resta de la plantilla, s’ha hagut de recórrer al mercat, també l’internacional.
Cameron Shockley Okeke està destinat a ser una de les estrelles i referents de l’equip. El jugador nascut a Norwalk (Connecticut) de 25 anys i 2,00 m, aterra al pavelló Vell procedent del Howard NCAA 1, lliga universitària dels Estats Units. El seu físic i capacitat de generar joc han donat moltes esperances al club. Un altre americà amb qui hi ha expectatives és el canoner Jeremy Golson, jugador nascut a West Palm Beach (Florida) d’1,90 m i 25 anys que arriba també procedent de la lliga universitària del seu país.
Al joc interior hi hauria de destacar pivot senegalès Samba Kane de 26 anys i 2,13 m. El jugador arriba al pavelló Vell procedent de la primera divisió de tunisiana, on hi ha estat durant una temporada. El seu repte serà fer oblidar el poder interior de Dibba. La resta de la plantilla la completen Joaquín Carrasco (base de Huelva amb àmplia experiència en categories LEB), Germán Sabater (pivot de la pedrera del Lucentum Alacant), l’aler-pivot Nathan Cledjo (Carolinas), Patrick Renane (procedent de la lliga danesa, Holbaek) i Mihail Mihailov ( pivot madrileny, de 2’06 m. i 22 anys que arriba de la Universitat de Concordia. És el fill de l’exjugador del Reial Madrid).
Cinc partits abans de la lliga
La pretemporada comença dilluns. La lliga de Segona FEB, el proper 5 d’octubre a Albacete. Surís, per tant, tindrà una mica més d’un mes per engreixar la maquinària i arribar al debut en les millors condicions. El Bisbal disputarà cinc partits durant la pretemporada, tres de Copa d’Espanya i dos de Lliga Catalana. La fase inicial de la primera competició es disputarà els caps de setmana del 13-14 (Salou-Bisbal), 20-21 (Osca-Bisbal) i 27 de setembre (Bisbal-Saragossa). Abans, els gironins s’hauran estrenat a la Lliga Catalana, el 6 de setembre, a fora, contra l’Homs Mataró (19h), i l’endemà al pavelló Vell contra el Salou (19h).
L’objectiu és la permanència, no n’hi ha dubte, però el Bisbal vol ser ambiciós i en el seu segon any a la categoria no descarta ser una de les revelacions del campionat. Els rivals que els gironins es trobaran són els següents: Albacete, Sant Antoni, Homs Mataró, Benicarló, Castelló, Osca, Getafe, Spanish Basketball Academy, Molina Basket , Salou, Llíria, Gandía i Saragossa. A diferència d ela temporada passada aquest curs només descendiran cinc clubs a Tercera FEB d’entre els dos grups.
