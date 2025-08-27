Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Directe | L'etapa de la Vuelta de Figueres

La cinquena etapa de la Vuelta Espanya és una contrarellotge per equips que es disputa aquest dimecres amb sortida i arribada a Figueres

Imatge dl pas de la Vuelta a Espanya per Figueres.

Imatge dl pas de la Vuelta a Espanya per Figueres. / Empordà.info

Redacció

Roger Illa / Nüria Noguer

Figueres

Segueix aquí els resultats, les afectacions de trànsit a la ciutat i tot el que passi al voltant de la reconeguda prova esportiva.

Actualitzar

