En Directe
Directe | L'etapa de la Vuelta de Figueres
La cinquena etapa de la Vuelta Espanya és una contrarellotge per equips que es disputa aquest dimecres amb sortida i arribada a Figueres
Roger Illa / Nüria Noguer
Segueix aquí els resultats, les afectacions de trànsit a la ciutat i tot el que passi al voltant de la reconeguda prova esportiva.
Tot a punt en uns minutis comenci la 5a etapa de La Vuelta a Figueres
Tot a punt perquè en uns minutis comenci la 5a etapa de La Vuelta a Figueres. La Guàrdia Urbana de la ciutat ja ha tallat la circulació de l’última fase de la contrarellotge.
L'hora de sortida dels 23 equips
Consulta l'hora de sortida dels vint-i-tres equips. La Contrarellotge arrenca amb l'equip Lotto a les 16:37 i finalitza l'etapa l'equip Groupama-FDJ a les 18:05
Els equips es comencen a deixar veure a la Torre Galatea
Els equips es comencen a deixar veure a la Torre Galatea abans de começar la contrarrelotge de l'etapa 5 de la Vuelta que arreca des de la Pujada del Castell a les 16:37h.
Descobreix on aparcar a Figueres durant la Vuelta
L’Ajuntament de Figueres ha habilitat quatre grans aparcaments excepcionals i gratuïts.
Tres terrenys a la zona del recinte firal (entre l’estació depuradora i el Wine Palace; al Clos de Fires -on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu- i a l’interior de la plaça Europa -on antigament se celebrava l’Embarraca’t-) i un a la zona del Parc de les Aigües (terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins).
