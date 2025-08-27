EL FINAL DEL MERCAT
Fermín es debat entre Chelsea i Barça
L’arribada del Chelsea està fent debatre el seu futur al jove futbolista andalús
Marcos López
En l’última setmana del mercat, el Barça pot viure una altra sortida inesperada. Ningú va imaginar la d’Iñigo Martínez camí de l’Aràbia en plena pretemporada, a la tornada de la gira per Àsia. Inesperada va ser per a Hansi Flick, el mateix que divendres passat va deixar clar que no toleraria la marxa de Marc Casadó –valorat en 30 milions d’euros– ni la de Fermín, la cotització del qual, segons el club blaugrana, se situa per sobre dels 50. Una venda important alleujaria, i de manera decisiva, tots els problemes econòmics que ofeguen el club.
L’arribada del Chelsea està fent debatre el seu futur al jove futbolista andalús, qui veu amb preocupació com el seu paper a l’equip pot disminuir aquesta temporada per l’arribada de Rasfhford i l’extremada competència amb què s’enfronta al centre del camp: Romanesa sobre la seva continuïtat al Barça, malgrat que va dir fa només setmanes que no es mouria del club de la seva vida.
Gavi, Dani Olmo, fins i tot Raphinha, a qui el tècnic va utilitzar de mitja punta contra el Llevant, emergeixen ara com obstacles per . Fermín, conscient que la proposició del Chelsea, que li ofereix justament el doble del que cobra actualment, el faria entrar en una nova dimensió econòmica. Flick ja es va oposar, i amb una rotunditat inusual, a la sortida de més jugadors. Bastant va haver d’assumir la marxa d’Iñigo Martínez.
Deco, el director esportiu blaugrana, espera ansiós la decisió que prengui el futbolista. Als seus 22 anys, i després d’una singular irrupció a l’elit, li toca escollir el camí que vol seguir després de ser una peça important la temporada passada al Barça de Flick, acabant fins i tot com a titular. Va deixar, a més, xifres realment bones com a prova d’aquest rendiment que li va fer ser decisiu. Va anotar l’andalús vuit gols i va repartir 10 assistències en els seus 46 partits del curs 24-25.
El Barça vol més de 50 milions
Per al club suposaria un veritable alleujament, per molt que Deco, minuts abans del debut a la Lliga a Mallorca. «La nostra intenció és tenir estabilitat amb un equip que mantingui la base i anar reforçant el projecte i no caure en el més fàcil per arribar a tenir el ‘fair play’, que seria amb una venda», va assegurar fa dues setmanes el màxim responsables de la política esportiva del club.
A més, el Barça entén que els 50 milions que planeja oferir de sortida el Chelsea no s’adeqüen al valor real del polivalent futbolista, capaç d’actuar com a centrecampista o fals extrem esquerrà. Jugador clau en la conquesta de l’or olímpic de la selecció espanyola i internacional amb De la Fuente. El Crystal Palace, per exemple, negocia pagar 30 milions al Vila-real per fitxar Yéremy Pino , un davanter que ha firmat vuit gols en els 91 partits de Lliga que ha disputat en les tres últimes temporades.
Per això Deco, en cas que l’andalús determini anar-se’n a la Premier, pretengui treure més diners. El Chelsea, a més, està immers aquest estiu en una profunda revolució –fa vuit fitxatges– en la qual ha invertit 279,65 milions, tot i que també és cert que n’ha recaptat 276 en vendes. I Fermín, mentrestant, rumia sobre el seu futur després de viure un estiu estrany.
Un estiu en què va arribar a rebre crítiques públiques de Flick just abans del debut a la Lliga, on, curiosament, va ser titular. «En la pretemporada no estava content amb Fermín, però ha millorat en les dues últimes setmanes», va explicar l’alemany de forma absolutament sorprenent. No ho havia fet mai en la seva etapa com a entrenador blaugrana. Mai va utilitzar unes paraules així referint-se a un altre futbolista.
El millor, al Gamper
Va parlar el tècnic dies més tard que l’andalús fos elegit el millor jugador del trofeu Joan Gamper, ja que va resultar decisiu en el triomf sobre el Como de Cesc Fàbregas (5-0), on va anotar dos gols: un amb la cama dreta i un altre amb l’esquerra. «Contra el Como va demostrar que és bo que és», va remarcar un alleujat Flick. Les ofertes, mentrestant, no paraven d’arribar. O més aviat l’interès de grans clubs, com el Manchester United i el Bayern Munic.
Però res es concretava, entre altres raons perquè Fermín no es plantejava renunciar al seu somni de nen. Un somni que semblava utòpic quan estava jugant cedit al Linares, lluny de l’elit, guanyant-se el jornal a la Primera RFEF, fins que Xavi se’l va emportar a la pretemporada (juliol 2023) en què li canvio la vida. Es va agafar a aquesta oportunitat per tal determinació que ningú el va moure més del primer equip deixant com a carta de presentació un meravellós gol des de fora de l’àrea el Madrid en un clàssic d’estiu a Dallas (3-0).
A partir d’aquí va captivar encara més Xavi i va seduir immediatament Flick tot just conèixer-se. I fa dues setmanes, després de rebre el guardó de millor jugador del Gamper, ell no tenia dubtes. «Jo em vull quedar aquí. La veritat és que és el meu somni i em quedaré», va revelar l’andalús. «Que estiguin tranquils, estic content i res més», va afegir després dirigint-se en català als aficionats del Barça davant les càmeres de TV-3.
Però no hi ha moment de tranquil·litat alguna en el club, com va comprovar el mateix jugador minuts abans de la segona jornada de Lliga al Ciutat de València. Estava assegut a la banqueta –no va jugar ni un minut– quan Flick se li va acostar per xiuxiuejar unes paraules que, de moment, queden entre ells. Però el llenguatge corporal del tècnic era més que evident. Estava intentant tranquil·litzar Fermín, un jugador volcànic i decisiu en el seu projecte, a qui li tempta l’aventura de la Premier, tot i que això impliqui renunciar al somni
