Figueres vibra amb La Vuelta
La primera etapa gironina de la prova ja està en marxa i omple els carrers de la ciutat
Lluc Perich
Una miqueta de pluja matinera no podia espatllar la més que esperada arribada de La Vuelta a Figueres. Ha sortit el sol i la ciutat, que feia dies que es preparava, ja està gaudint de l’espectacle dels millors ciclistes del món sencer. Des de dissabte el públic frisava veient per televisió com els inicis de la ronda passaven pel nord d’Itàlia i França. Així que les quatre (o quaranta) gotes que han caigut el matí no han espantat la passió pel ciclisme de la capital de l’Alt Empordà, plena des del migdia per a acollir una contrarellotge per equips decisiva.
A aquestes hores els primers ciclistes ja han sortit de la rampa de la Torre Galatea davant milers d’aficionats vinguts de tot arreu. Francesos com Thomas Viloingt, de vacances a Pals, que avui anima el líder de la competició, David Gaudu, esperonat de cara a l’etapa per a mantenir el mallot vermell. També figuerenques com Marta Sampol, que ha baixat el matí a veure “l’ambient que hi havia, els carrers plens, tot Figueres mogut!”, declara, i ara mateix deu ser a la sortida gaudint de La Vuelta “encara que no hi entenc massa, de ciclisme”.
Que tot un campió dels pedals com Joaquim “Purito” Rodríguez, ja retirat, asseguri que hi ha “un ambientàs” no és poca cosa. L’exprofessional s’ha sumat avui al seguiment de les etapes i espera una competició “molt apretada i entretinguda”. Agraeix, a més, que després del viatge d’ahir (el pilot i l’organització s’han traslladat de Grenoble a Girona) avui es faci un recorregut més curt que de normal.
La il·lusió dels Nicolau
Un dels ciclistes que deu viure amb més alegria el dia d’avui és Joel Nicolau. El corredor de Llofriu va vestir-se ahir com a líder de la muntanya i avui, davant família i amics, el podrà lluir a la vora de casa.
El seu pare, Josep Nicolau, assegura que no el veuen brillar tant “des de l’època de juvenil”, i la mare, Sílvia Beltran, ho viu amb “una il·lusió molt gran, perquè competeix des de petit i ha de gaudir de portar aquest mallot”. La setmana que ve tots dos l’acompanyaran i la mare avisa que serà fàcil de reconèixer: “Si em veieu, tinc una pancarta molt grossa, amb les quatre barres, samarretes, i crido amb molta força!”. La mateixa que els cal als professionals per a superar la contrarellotge de Figueres.
