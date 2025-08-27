Dos gironins cap al Mundial de Tòquio
La llegenda banyolina Esther Guerrero, en els 1.500 metres, i l’uruguaià establert a Girona Santiago Catrofe, en els 5.000, entre els escollits
Esther Guerrero i Santiago Catrofe representaran el territori gironí en els Mundials de Tòquio que tindran lloc del 13 al 21 de setembre. La banyolina, als 35 anys, competirà en els 1.500 metres una dècada després d’estrenar-se en un mundial a Pequín 2015. Guerrero és una llegenda de l’atletisme i recentment es va proclamar campiona estatal per desena vegada a l’aire lliure, a Tarragona, una medalla que va coincidir amb la primera a escala espanyola de la seva germana Marina. Catrofe, uruguaià de naixement, però resident a Girona, participarà en els 5.000 metres gràcies al fet d’haver estripat el rècord sud-americà en la recent prova de la Diamond League a París. L’atleta va arribar a la ciutat gironina amb només quatre anys, després que els seus pares emigressin a causa de la crisi que es vivia a l’Uruguai: el pare, en Richard, feia temps que no tenia feina; la mare, la Isabel, treballava en una fleca. La família Catrofe va dir prou, va fer les maletes, va abandonar el país i van començar una vida nova a Girona. Avui, veuen com tots els sacrificis fets han valgut la pena.
«Podem fer 7 o 8 medalles»
La delegació espanyola, en la que s’inclou Esther Guerrero, està formada per un total de 56 atletes: 26 homes i 30 dones, entre els i les quals destaquen Jordan Díaz i María Pérez. «Tinc esperances en l’equip, tenim opcions per a set o vuit medalles, i encara que no sortissin totes podem aconseguir un número igual o semblant al dels últims campionats», va destacar el seleccionador José Peiró.
«Crec que portem un equip potent. Tenim opcions de medalles i diversos llocs de finalistes. El nivell de competitivitat és molt alt, que és el que demanem, i evidentment sabem que en la competició n’hi haurà, però anem amb moltes ganes», continuava. Les dues principals opcions a medalla, Díaz i Pérez, competeixen en triple salt i 35 quilòmetres marxa, respectivament. Fatima Azzahraa Ouhaddou, campiona d’Europa de marató, també està entre les citades.
Atletes catalans
La participació catalana a Tòquio serà de tretze llicències, comptant l’esmentat Catrofe i l’andorrà Nahuel Carabaña. A banda també de la banyolina Guerrero, els i les atletes que representaran Catalunya seran: Jaël-Sakura Bestué (4x100 metres femení), Raquel González (35 quilòmetres marxa), Paula Juàrez (20 quilòmetres marxa), Paul McGrath (20 quilòmetres marxa), Bernat Erta (4x400 metres mixt), Marta Mitjans (800 metres), Carlos Sáez (1.500 metres), Artur Coll (perxa), Cristina Montesinos (20 i 35 quilòmetres marxa) i Jaime Guerra (longitud).
Una llista de noms amb la qual sentir-se orgullós i que, ben segur, intentaran deixar el nivell català com més amunt millor. Per part gironina, Guerrero i Catrofe tornaran a passejar el nom de la demarcació amb el cap ben alt. Absents Adel Mechaal i Josué Canales, els focus gironins són tot seus.
