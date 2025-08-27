Conflicte
Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
Els manifestants portaven pancartes i banderes de Palestina
Núria Noguera
Figueres
Un grup de persones han boicotejat la contrarellotge de l'equip d'Israel Premier Tech en La Vuelta, que s'està duent a terme a l'Alt Empordà, en senyal de protesa contra el genocidi que s'està produint a Gaza per part d'Israel.
Dues persones, que portaven una pancarta, s'han posat al mig de la carretera fent aturar quatre dels corredors de l'equip. En el lloc, també hi havia altres espectadors que portaven banderes de Palestina.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats