Conflicte

Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres

Els manifestants portaven pancartes i banderes de Palestina

Captura de pantalla del moment del boicot.

Captura de pantalla del moment del boicot. / Captura de pantalla de RTVE Play

Núria Noguera

Figueres

Un grup de persones han boicotejat la contrarellotge de l'equip d'Israel Premier Tech en La Vuelta, que s'està duent a terme a l'Alt Empordà, en senyal de protesa contra el genocidi que s'està produint a Gaza per part d'Israel.

Dues persones, que portaven una pancarta, s'han posat al mig de la carretera fent aturar quatre dels corredors de l'equip. En el lloc, també hi havia altres espectadors que portaven banderes de Palestina.

