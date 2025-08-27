Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'equip UEA d'Ayuso guanya a Figueres la contrarellotge de La Vuelta

Jonas Vingegaard recupera el mallot vermell

Els ciclistes del UAE durant la contrarellotge

Els ciclistes del UAE durant la contrarellotge / Javier Lizón / EFE

Sergi López-Egea

Figueres

L'equip UEA ha sigut el més ràpid a la contrarellotge celebrada amb sortida i arribada a Figueres i que ha recorregut per primera vegada 24 quilòmetres per l'Alt Empordà. El nou líder de la cursa torna a ser el ciclista danès Jonas Vingegaard, gràcies a la reacció final del conjunt Visma per impedir que Juan Ayuso es col·loqués al capdavant de la general.

La carrera ha servit per rebre la Vuelta després de les quatre primeres etapes celebrades a Itàlia, concretament a la regió del Piemont, i després a França. Es va registrar un petit incident quan un grup d'activistes a favor de Palestina ha intentat interrompre la carrera del conjunt d'Israel.

Aquest dijous hi haurà la darrera incursió de la cursa a l'estranger amb una arribada a Pal, a Andorra, després de sortir des d'Olot i passar, entre d'altres localitats, per Ripoll i la Seu d'Urgell. Serà el primer contacte amb l´alta muntanya. Abans de pujar a Pal els corredors afrontaran les pujades a la Collada de Tosses i a la Comella, ja a Andorra.

