Pere Puig: "Totes les jugadores tenen clàusula de sortida"
El director esportiu de l’Spar Girona s’ha mostrat satisfet perquè “tenim l’equip que volia, totes són primeres opcions”
L’Spar Girona s’ha posat mans a la feina i, ahir, ja va començar la pretemporada de l’any de retorn a l’Eurolliga. Per parlar de l’estat de la confecció de la plantilla d’enguany, ha comparegut el director esportiu, Pere Puig, que ha fet un balanç global, però sobretot focalitzat en el treball fet durant l’estiu. Puig reconeix que el partit del 4 de maig contra el Saragossa va marcar un punt d’inflexió en la planificació: “Els directors esportius sempre tenen la temptació de canviar jugadores, però aquell dia, amb un equip cansat, ens van oferir un dels millors partits de la temporada i ens va obrir els ulls per mantenir el màxim del bloc possible”.
Des de llavors, el club ha optat per renovar les peces més importants per continuar amb la base de l’equip i incorporar reforços que permetin mantenir la idea de joc de Roberto Íñiguez. “A partir d’aquell 4 de maig renovem les màximes peces possibles i signem noves jugadores. Tenim l’equip que volem tenir, totes són les nostres primeres opcions”, remarca Puig, que també ha insistit que no es busquen una líder dins la pista “no esperem tant un referent. La idea de Roberto és oferir un joc molt dinàmic, on qualsevol pugui atacar. En aquest sentit, Coulibaly ens ha d’ajudar molt, però no busquem un nom propi”.
Pel que fa als objectius de la temporada, Puig té clar que “no som els favorits, però no defugim la responsabilitat de competir i intentar lluitar pels títols. La gent s’ha d’esperar el caràcter Roberto a l’equip, és a dir, competir a totes les competicions”.
Puig també ha confirmat que la plantilla ja està tancada i ha volgut aclarir la situació de les jugadores que encara no s’han unit al grup explicant que “Canella arriba la setmana vinent, Carter està pendent de més 3x3, però com a molt tard la tindrem aquí cap al 16 o 17 de setembre, i Bibby està pendent del seu equip de l’WNBA”. En aquest sentit, el director esportiu ha estat molt clar sobre el tema de les clàusules de sortida, per evitar situacions com la de Bibby l’any passat, que no va disputar els play-off. “Totes les jugadores tenen clàusules de sortida molt elevades i penso que no estan a l’abast d’equips de l’Eurolliga”.
A més a més, ha parlat del retorn de l’equip a la màxima competició europea, l'Eurolliga, i del calendari tan exigent que els espera enguany, amb rivals de màxim nivell “El grup no és fàcil, perquè són equips que han guanyat el títol tots tres. Praha, Gdynia i Bourges seran rivals molt complicats”.
Finalment, ha conclòs parlant de l’acord amb el CB Fontajau. Un acord que, a més de donar la possibilitat que l’Anna Badosa pugui estar en dinàmica dels dos equips, s’emmarca en la voluntat de col·laboració amb diferents entitats, perquè “aquest acord és fruit d’un seguit d’esforços que tenim amb diferents clubs. Però no va més enllà de la voluntat de col·laborar del Bàsquet Girona”. Concloïa Puig.
