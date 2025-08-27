TENNIS
Venus Williams, competint als 45 anys: "La meva meta és fer el que vull fer"
Venus Williams continua competint als 45 anys i, malgrat la derrota en la primera ronda del US Open, traspua orgull i emoció per jugar, per fi, sense lesions ni dolor
"Ha sigut bonic ser més lliure", va dir la nord-americana
Idoya Noain
Venus Williams té set títols individuals de Grand Slam i 14 de dobles aconseguits amb la seva germana Serena, a més de quatre ors olímpics. Té també 45 anys, molt per sobre de la mitjana de les millors de la WTA i suficient perquè siguin freqüents les preguntes que qüestionen que segueixi al circuit o el perquè. Però la resposta de la tennista, que va donar recentment en un torneig a Washington, on va tornar a competir després de 16 mesos allunyada de les pistes, apaivaga qualsevol comentari negatiu, sobretot els edatistes. "Per què no?"
Amb aquesta filosofia, i una invitació de l’Obert dels EUA, la gran de les Williams ha tornat al torneig on va debutar fa 28 anys, als 17, i on ha comparegut en 25 edicions. S’ha convertit d’aquesta manera en la jugadora de més edat en individuals a les pistes novaiorqueses des que Renee Richards hi va jugar amb 47 anys el 1981. I malgrat caure dilluns en primera ronda contra Karolína Muchová, onzena cap de sèrie, nascuda només un any abans del debut de Venus a Flushing Meadows, era una derrota en la qual la nord-americana traspuava orgull.
Malgrat un inici lent i un servei desafinat, Williams es va resistir a tirar la tovallola. En la segona mànega va esmenar problemes i va allargar l’esperança, i va donar ales a un somni que va tallar Muchová en el tercer set, després de dues hores tancades amb el 6-3, 2-6 i 6-1 definitiu, però fins i tot perdent, Williams també havia guanyat. Ho explicava després a la sala de premsa, parlant del seu retorn a les pistes després d’aquesta aturada que va incloure a finals de l’any passat una operació per eliminar fibromes uterins. Aquest és només un dels problemes físics que al llarg de tota la seva carrera han llastat la tennista. "Per a mi tornar a la pista és donar-me una oportunitat de jugar més sana. Quan jugues i no estàs bé de salut t’entra a la ment", assegurava abans que s’apoderés d’ella l’emoció i, després d’una pausa, acabés amb llàgrimes als ulls. "Ha sigut bonic ser més lliure".
Treure’s l’òxid
És una sensació que, de moment, no sembla disposada a abandonar. "La meva meta és fer el que vull fer", proclama. La seva determinació ha guanyat lloances d’altres tennistes, com el nord-americà Tiafoe, que deia que "veure com estima el joc encara a la seva edat és sorprenent" i que "és una meravella veure-la allà fora encara".
Venus ha passat els tres últims mesos "sense fer res excepte entrenar-se, sense sortir a sopar, ni veure els amics". Amb els partits a Washington i Cincinnati ha intentat treure’s de sobre "l’òxid". Les seves paraules apunten decisions molt personals. "Mai deixes d’aprendre, jo continuo aprenent de mi mateixa", va concloure aquest dilluns.
