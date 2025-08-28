El Beach Water Polo Costa Brava s’inicia a Palamós amb més de 170 partits i estrelles com Felipe Perrone
Aquest campió del món amb Espanya participarà dissabte al partit d’exhibició All-Star Game, on rebrà homenatge per la seva exitosa trajectòria en el waterpolo
La nova edició del torneig compta amb una participació rècord de 54 equips i més de 550 participants, i inclourà dissabte el partit d’exhibició Waterpolo Ability, mitjançant el qual es promou la pràctica del waterpolo entre persones amb discapacitat física
Els cinc camps habilitats enguany per aquesta competició, estaran situats a pocs metres de distància de la platja Gran, facilitant a tot el públic present el seguiment còmode de tots els partits
DdG
La platja Gran de Palamós acollirà, des de demà divendres 29 i fins diumenge 31 d’agost, la 8a edició del torneig internacional Beach Water Polo Costa Brava.
Aquesta activitat esportiva és organitzada per l’acadèmia internacional BIWPA amb el suport de l’Ajuntament de Palamós, en una edició on s’ha previst la realització de més de 170 partits i que comptarà amb activitats paral·leles obertes al públic.
Entre els partits que es disputaran es destaca el dedicat a l’exhibició de les grans estrelles, All-Star Game, que enguany disposarà de la presència d’una llegenda del waterpolo com és Felipe Perrone, campió del món i d’Europa amb la selecció espanyola, de la que ha estat capità, i que ha decidit posar fi a la seva llarga i exitosa carrera de quasi 30 anys, després del Mundial que es va disputar el passat mes de juliol a Singapur.
Aquesta llegenda del waterpolo, rebrà un homenatge especial per la seva trajectòria, a l’All-Star Game, que se celebrarà dissabte vinent a les 18 h, a la Platja Gran de Palamós, i que comptarà també amb la participació d’altres figures internacionals com Martin Famera i Irene González, tots dos del CN Sabadell.
Aquest torneig internacional de waterpolo platja, creix novament aquest any amb un rècord de 54 equips i més de 550 participants, que provenen de 15 països diferents, amb una destacada presència d’equips d’Espanya i la resta d’Europa, els Estats Units i els Emirats Àrabs.
El Beach Water Polo Costa Brava inclou també el partit d’exhibició Waterpolo Ability, una iniciativa que promou la pràctica del waterpolo entre persones amb discapacitat física. Es tracta d’un projecte inclusiu, obert a totes les edats i gèneres, que busca acostar aquest esport a tothom.
Aquest partit donarà el tret de sortida a partir de les 9:30 h, a un intens dissabte amb més de 90 partits programats al llarg d’aquella jornada, que es disputaran en els cinc camps habilitats, un més que l’any passat, que estaran ubicats a primera línia de mar, amb porteries i límits inflables, que se situaran a pocs metres de distància de la platja Gran, facilitant a tot el públic present el seguiment còmode de tots els partits.
Amb partits de dues parts de 10 minuts en camps reduïts, el torneig ofereix un total de cinc partits simultanis cada mitja hora, cosa que permet seguir l’acció de manera dinàmica des de la platja.
El Beach Water Polo Costa Brava estarà obert al públic durant tota la competició: divendres de 14.30 a 20 h, dissabte de 9:30 a 20 h i diumenge de 10:30 a 13:30 h.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera