El gironí Oriol Vidal torna al Dakar amb l'equip oficial Defender
Després de més d'un any lluitant amb la seva lesió i pràcticament tirar la tovallola, el veurem de tornada en la cursa més dura del món
DdG
2025 es presentava com un any diferent: per primera vegada després de molts anys consecutius, Oriol Vidal havia de renunciar a la seva participació en el Ral·li Dakar al costat del seu company Rokas Baciuska en la seva estrena en la categoria reina. Ara, el copilot gironí tornarà a la cursa més dura del món amb l'equip Defender. Ara, Vidal torna a somriure.
Abans, però, ha tocat patir. Una lesió a l'esquena amb la qual va haver de conviure durant tota la temporada 2024 i de la qual no es trobava una solució el va obligar a fer un pas al costat i pensar que la seva trajectòria esportiva en el món del motor havia acabat.
Va tenir una discopatia degenerativa dels discos vertebrals, petites hèrnies, restes d'una contusió cerebral i uns símptomes neurològics dels quals era i és difícil trobar l'arrel. "Ha estat un any de visitar a molts especialistes del món de la medicina. Traumatòlegs, neuròlegs, neurocirurgians, otorrins i fins i tot oftalmòlegs. Alguns professionals m'aconsellaven abandonar el meu esport i buscar una altra feina. Sempre vaig voler continuar intentant-ho, però haig de reconèixer que vaig arribar a pensar que s'havia acabat".
Nascut a Llambilles, Vidal va fer el seu pas pel ciclisme el 2025 per a "complir un somni" i mantenir-se en forma i competitiu. Perquè la motivació juga un paper importantíssim en la vida d'un esportista. "Els que em segueixen de fa temps coneixen que fa molts anys que practico ciclisme, sempre formarà part de la meva vida. L'oportunitat que he tingut durant aquest any m'ha permès continuar sent competitiu i estar preparat per si es donava l'oportunitat de tornar al motor. No descarto continuar competint amb bicicleta si les circumstàncies ho permeten", valora, i afegeix que "ha estat més d'un any d'escoltar molts especialistes, amb opinions molt diferents i un munt d'estratègies. Sincerament, de tot el que he fet no sé què és el que ha funcionat. Des d'una rizòlisis, rehabilitació de tota mena, diversos entrenaments i òbviament el descans pel que es refereix al motor. Suposo que tot ha jugat el seu paper i el més important és que em sento bé per a afrontar el Dakar 2026. No puc no esmentar l'agraït que estic al Proad del CSD pel servei de psicologia, ha estat un pilar fonamental".
La confirmació del retorn
Oriol Vidal formarà part de l'equip de fàbrica de la icònica marca Defender sota el paraigua del grup Jaguar Land Rover, al costat del seu company i gran amic Rokas Baciuska. "En Rokas em va trucar, em va dir que fitxaria per Land Rover i em va explicar el projecte per sobre. Em va dir que des de la marca li van preguntar si tenia alguna preferència pel copilot i abans de donar-los el meu nom va voler parlar amb mi. Va ser molt bonic veure que en Rokas continua mantenint-me com a primera opció, malgrat tot", defensa.
"A partir d'allà, abans de dir res vaig voler fer proves. Després de veure que em sentia millor, van començar algunes reunions per a conèixer més detalls i ho hem tancat. Per a la mi, era molt important tenir una tornada progressiva, i el programa de test que tenien al cap era simplement perfecte. Queda un llarg camí, però no veig l'hora de tornar a competir en el Dakar 2026 i durant tot el Campionat del Món de Ral·li-Raid".
L'equip ja fa mesos que treballa en el Defender D7X-R, el qual és la versió de competició de l'OCTA i que a diferència dels equips oficials als quals estem acostumats treballen sobre el model original, i per això puntuaran també en la categoria Stock. El gironí Oriol Vidal començarà el seu camí al Marroc durant el mes de setembre seguint el programa de test amb el qual treballa la marca.
