Jay Vine, de viure a Girona a guanyar a La Vuelta
Vingegaard cedeix el lideratge a Traeen, un dels escapats, en la primera etapa de muntanya, que ha sortit d'Olot
Lluc Perich Pérez
Jay Vine, un ciclista que els últims anys havia viscut a Girona, s’ha proclamat guanyador de la primera etapa de muntanya de La Vuelta, amb sortida des d’Olot. El corredor d’UAE, que ha publicat diverses imatges a xarxes pedalant o passejant per la ciutat i el seu entorn, s'ha imposat en solitari a Pal, Andorra, després d’escapar-se del grup capdavanter amb un gran atac en el descens de l’Alt de La Comella.
Ha sigut una etapa d’allò més intensa perquè també hi ha hagut canvi de lideratge. Un dels companys d’escapada de Vine, el noruec Torstein Traeen (Bahrain Victorious) ha fet bo el dia col·locant-se primer a la general. Una gran notícia per un ciclista que el 2022 va veure frenada la seva carrera per un càncer testicular. Armirail, Fortunato i Vervaeke són els altres ciclistes que, almenys avui, se situen per davant els grans favorits.
Jonas Vingegaard, màxim aspirant a la victòria, cedeix ara 2’33’’ amb el mallot vermell, però cal esperar que el recuperi les properes etapes. El danès de Visma-Lease a Bike, tot i entrar a roda de Joao Almeida (UAE) en l’esprint del grup dels millors, s’ha mostrat sòlid en l’últim ascens. Ha sigut l’únic en resistir l’atac de Ciccone (LIDL-Trek), però en veure que l’italià no volia gastar més energies del compte, ha optat, conservador, per a abaixar el ritme, reunint-se de nou amb una desena de ciclistes que els perseguien per darrere.
La decepció ha sigut Juan Ayuso (UAE), incapaç de mantenir-se entre els líders i despenjant-se a 4,2 quilòmetres de meta. El barceloní perd així un temps preciós per a les seves aspiracions. Pellizzari es posa com a millor jove. El gironí Joel Nicolau tampoc ha pogut mantenir el mallot de la muntanya que confiava defensar davant l’empenta dels seus rivals. Vine, guanyador de l’etapa, li pispa el mallot.
Activistes intenten obstaculitzar la sortida de l'etapa de 'La Vuelta' a Olot per la participació d'un equip israelià
Un petit grup d'activistes ha intentat obstaculitzar la sortida de l'etapa de 'La Vuelta' a Olot en protesta per la participació d'un equip israelià. Els manifestants s'han plantat davant dels ciclistes quan estaven a punt de sortir, però els Mossos els han dispersat i la cursa ha pogut començar sense més incidents. L'etapa ha acabat a Andorra i no s'han produït detencions. En canvi, els Mossos sí que van detenir dimecres un manifestant que, juntament amb d'altres, va boicotejar la participació dels ciclistes de l'equip Israel Premier Tech en la contrarellotge per equips. Es van situar davant d'ells quan estaven en plena carrera i aquests van haver de frenar.
El detingut ha passat aquest dijous a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs. La causa està oberta per desordres públics, resistència i desobediència i per posar en risc greu la circulació.
