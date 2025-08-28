Klara Holm ja és a Girona
Redacció
Girona
Klara Holm s’ha incorporat als entrenaments de l’Spar Girona. La base sueca encararà la seva segona temporada a Fontajau després de brillar aquest estiu a l’EuroBasket Women 2025, on es va consolidar com una de les jugadores més destacades de la selecció sueca.
Holm ha compartit ja les primeres sessions amb les seves companyes sota les ordres de Roberto Íñiguez i afronta amb ambició els reptes d’un nou curs a la Lliga Femenina Endesa i a l’EuroLeague Women.
