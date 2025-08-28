CICLISME
Olot s'apunta a La Vuelta en l'etapa més especial de Molenaar
La primera etapa de muntanya ja ha arrencat des de la Garrotxa el dia que la demarcació acomiada la gran volta ciclista
Lluc Perich
Després d’un dia intens i bonic amb la contrarellotge per equips de Figueres, avui era a Olot on tocava engalanar-se per a rebre els ciclistes que competeixen a La Vuelta. La capital de la Garrotxa ha acollit la sortida de la primera etapa de muntanya de la prova, on els grans favorits esperen assaltar (o ampliar, en el cas de Vingegaard) el lideratge de la prova.
Però hi ha un corredor que afronta el dia amb especial il·lusió, l’olotí Alex Molenaar, que tot i no haver pogut dormir a casa (el seu equip, el Caja Rural, ho ha fet a Pals), està “il·lusionat de ser amb amics i família”. Avui, però, “el més important per l’equip és que en Joel Nicolau (l’altre gironí de la prova) estigui a l’escapada per a puntuar a la muntanya”. El de Llofriu vol defensar el lideratge en aquesta classificació i Molenaar, bon company, assegura que “intentarem fer-li un cop de mà”, perquè “és una situació que hem buscat al cent per cent”.
Una altra cara familiar a terres gironines és la de l’excampió del Giro d’Itàlia Jai Hindley, que durant els set anys que va viure a Girona va créixer professionalment arribant a liderar un Tour de França. Vuitè a la general a 20 segons del primer lloc, avui té una oportunitat per a reivindicar-se, però en la prèvia de l’etapa somreia parlant “d’un lloc molt bonic amb carreteres que vaig gaudir molt i on vaig tenir la sort de viure”. Sap que pot trobar-se amb gent que l’animi, “i espero veure algunes cares familiars!”, exclamava.
