Oriol Romeu rescindeix el contracte amb el Barça
La sortida del migcampista, que tenia contracte fins al 2026, facilitarà la inscripció de Gerard Martín
Dídac Peyret
Oriol Romeu i el Barça han arribat a un acord per a la rescissió del seu contracte amb el club que acabava el 2026. Descartat un traspàs, feia dies que negociaven una sortida que beneficiés les dues parts. El club aconsegueix alleugerir massa salarial, mentre que el migcampista podrà negociar lliurement amb els clubs que han preguntat per ell.
Cal recordar que el Barça no ha pogut comptar a les dues primeres jornades amb futbolistes com Gerard Martín, Szczesny o Roony Bardghji, pendents de poder ser inscrits. És per això que el club necessitava anar trobant solucions per als descarts de Flick: Iñaki Peña, Oriol Romeu i Héctor Fort. Amb la rescissió de Romeu, el Barça espera poder comptar ja contra el Rayo amb Gerard Martín. El tècnic recuperarà el principal recanvi de la plantilla per al lateral esquerre i guanyarà una opció més per al centre de la defensa.
Un inici esperançador i un final molt discret
El retorn d'Oriol Romeu al Barça el juliol del 2023 en va agafar més d'un per sorpresa. Era públic i notori que Xavi volia un recanvi per a Busquets. També que el seu gran objectiu era Zubimendi. Però el club es va trobar amb la negativa del llavors jugador de la Reial i una realitat econòmica crítica per abordar qualsevol fitxatge i inscriure'l.
Va ser llavors quan el Barça va pensar en Oriol Romeu, que venia de fer una gran temporada al Girona, i va desemborsar de 3,4 milions. El d'Ulldecona va pagar els interessos de la clàusula de rescissió, elevant-se la suma fins a prop dels quatre, perquè l'operació fos un traspàs renunciant a part de la fitxa.
"Quan Busi decideix anar-se'n apareix un repte important. Hi ha hagut un procés llarg amb molts noms, però quan es posa sobre la taula el seu nom, Xavi no ho dubta. Té el nostre ADN, és de la casa. Es va valorar també el seu comportament i lideratge", va explicar Mateu Alemany, llavors director esportiu del Barça, el dia de la seva presentació.
Romeu, per part seva, ha assegurat estar llest per tornar al Barça. "M'arriba el repte en el millor moment de la meva carrera en tots els aspectes i aportaré en tot el que pugui. Puc aportar com a pivot posicional, donant equilibri", començava dient.
"El meu punt fort és la part física, però també segueixo creixent amb la pilota i segur que ho seguiré fent amb l'ajuda del mister. Em sento preparat per afrontar aquest repte. Quan comencin els partits ho demostraré al camp".
"M'ha passat això de sentir que no gaudeixes al camp"
Romeu va arribar amb la confiança d'haver signat la millor temporada i durant la primera fase del curs va ser molt valuós per al Barça. Els seus millors partits van ser quan va coincidir amb De Jong a la base de la jugada al famós quadrat de Xavi. La baixada de l'equip, però, la va atropellar i va ser incapaç d'aguantar el migcamp del Barça durant la plaga de baixes.
Quan Xavi va intentar recuperar-lo, Romeu estava lluny del futbolista que havia convençut els primers mesos i va anar caient de la rotació. Quan va arribar l'estiu, Romeu va tornar al Girona com a cedit i va marxar del Barça amb el misteri de la seva baixada de joc. Ell mateix va intentar explicar-ho mesos més tard: "No he tingut cap mena de problema mental. L'únic que m'ha passat és això de no sentir que gaudeixes al terreny de joc i intentes treballar i buscar accions per recuperar la confiança i créixer".
De tornada al Girona, també va anar de més a menys. Finalitzada la seva cessió, aquest estiu va començar a les ordres de Flick, però només va ser un miratge. Amb 33 anys ara buscarà una nova aventura.