Paula Badosa anuncia el seu retorn
La catalana ha explicat a les xarxes socials novetats sobre el seu futur
Jordi Pérez de Arenaza
Bones notícies per al tennis espanyol: Paula Badosa està de tornada. La catalana, que està allunyada de les pistes després del seu calvari amb les lesions, està avançant en la recuperació de manera satisfactòria i la tornada serà abans del previst.
Després de començar l'any de la millor manera possible, la mala sort es va tornar a encebar. Les lesions la van tornar a castigar i no se l'ha pogut veure competint des de Wimbledon, on va caure al seu debut davant la britànica Katie Boulter.
El gran cop anímic va ser perdre's l'US Open. A la passada edició del Grand Slam nord-americà, va aconseguir arribar als quarts de final i, després de donar-se de baixa, perdrà una gran quantitat de punts que el castigarà de manera severa al rànquing WTA.
Tal com ha demostrat al llarg de la seva carrera, la Paula no es dóna mai per vençuda. Malgrat la garrotada, la catalana sempre s'ha mostrat positiva a través de les seves xarxes socials: "El fracàs em va ensenyar el que l'èxit mai no podria. Em vaig humiliar. alguns dels meus millors mestres", va sentenciar.
Primera parada: Shenzhen
Ara, després de setmanes d'especulacions sobre quan podria ser la tornada, ha comunicat el seu retorn de manera oficial. Tal com explica, tornarà per representar Espanya a la Billie Jean King: "Després de diverses setmanes parada, ja de tornada als entrenaments i preparant-me per a la gira asiàtica. Primera parada: Shenzhen, amb molta il·lusió de representar el meu país".
La primera parada al seu calendari serà a les finals de la Billie Jean King, que se celebren entre el 16 i 21 de setembre i en què Espanya es veu les cares davant Ucraïna a quarts de final. Tot i la seva inactivitat, la capitana de la selecció Carla Suárez convoca Paula, sabedora de la seva veterania i que, en cas d'estar bé físicament, és la tennista més letal de l'equip.
Si les molèsties no persegueixen la tennista catalana, els següents tornejos després de la Billie Jean King seran ni més ni menys que el China Open i el Wuhan Open.
Tot dependrà de la seva evolució, però tal com explica la pròpia Badosa, les lesions no l'han desgastat i arrenca aquesta nova etapa amb la màxima il·lusió possible. Esperem que aquesta vegada pugui gaudir i brillar sobre la pista.
